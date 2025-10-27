日本発の男性９人組グローバルグループ・＆ＴＥＡＭ（エンティーム）が２５、２６日の２日間、さいたまスーパーアリーナで、自身初となるアジアツアー「ＡＷＡＫＥＮ ＴＨＥ ＢＬＯＯＤＬＩＮＥ」のアンコール公演を開催した。５月の愛知公演を皮切りにアジア１０都市を巡り、自身最大規模の会場で有終の美を飾った。ツアー全体では約１６万人を動員。２８日に控える韓国デビューへ弾みを付けた。

スクリーンに赤い月が浮かび上がり、９人の“狼”が姿を見せた。３時間超の祭典は「Ｇｏ ｉｎ Ｂｌｉｎｄ（月狼）」で幕開け。アジア各地を巡ってパフォーマンスの技術も向上し、息ピッタリのダンスで、ＬＵＮÉ（ファンの呼称）の視線をくぎ付けにした。

３カ月ぶりの日本単独公演で、ＪＯ（２１）は「本当にみんなに会いたかった！こんなに大きな会場で公演できてうれしい」と感激。自身最大規模の会場を見渡し、ＴＡＫＩ（２０）は「リハーサルの時、ここが埋まるのかと考えたら心臓が震えた」と笑顔をこぼした。

同所では「青嵐（Ａｏａｒａｓｈｉ）」「チンチャおかしい」「オオカミ系男子」などを披露。パワーアップした会場に合わせ、トロッコでファンとの接近戦も繰り広げた。Ｋ（２８）は「めちゃめちゃ楽しかったです！音楽は楽しいですね！」と身を震わせた。

２０２２年１２月にデビューし、着実にステップアップ。初アジアツアーを完走し、ＹＵＭＡ（２１）は「考えてみたら、僕たちはホールツアーからスタートした。大きなステージに来られたのは、ＬＵＮÉのおかげ。忘れられないライブになりました」と感謝を伝えた。

９人は休む暇もなく、２８日に念願の韓国デビューを果たす。目の前に広がる絶景に確かな感触を得て、ＨＡＲＵＡ（２０）は「ＬＵＮÉの皆さんが応援してくれていることを確認できて、自信を持って韓国に行けるなと思った。韓国デビューを成功させて日本に戻ってきます」と約束。ＦＵＭＡ（２７）が「日本から出発した＆ＴＥＡＭが世界に羽ばたこうとしています！準備できますか？」と高らかにほえると、ＬＵＮÉも大声で呼応していた。