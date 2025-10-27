「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、ソフトバンク１０−１阪神」（２６日、みずほペイペイドーム）

破壊力抜群だ。ド派手にぶちかました。打った瞬間、確信したような表情を浮かべる。「完璧ですね。今年一番くらい」。ソフトバンク・山川が３ランを含む２安打５打点。チームを大勝へ導く暴れっぷりだった。

最大の見せ場は５点リードの二回２死一、二塁。２番手・岩貞の高めスライダーをたたいた打球は左中間席への３ラン。「構えたときから、打つ時を含めて良かった」。悠然とダイヤモンドを回ると、自軍ベンチ前で両手を突き上げるパフォーマンス「どすこい」をさく裂させた。

逆転劇の中心的役割も鷹の主砲。１−１の同点で迎えた初回２死一、二塁からは右中間フェンス最上部に直撃する勝ち越し２点打。試合前のアーリーワークでカーブを打ち、感覚を確認。「遅い球を打つときはフォームに集中しやすい」。満を持して虎を粉砕した。

大舞台で力を発揮だ。第１戦は八回に代打で登場して四球。この日は「６番・一塁」でのスタメン出場だった。「（先発から外れ）悔しさはありました」。自分を見つめ直して結果につなげた。

これでチームは今シリーズ１勝１敗のタイに。小久保監督も「昨日が終わった時に（第２戦は）ファーストや、と」と期待を込めて送り出した山川の活躍に目を細める。第３戦からの３試合の舞台は甲子園。悲願の日本一へ勢いは緩めない。