「秋季高校野球近畿大会・準々決勝、大阪桐蔭１０−０天理」（２６日、さとやくスタジアム）

準々決勝３試合が行われ、大阪桐蔭が天理を１０−０の六回コールドで下して２０２４年以来２年ぶりとなる来春センバツ出場を当確させた。１番・藤田大翔捕手（２年）が２ランを放つなど強力打線で相手を圧倒。神戸国際大付は宮田卓亜投手（２年）がノーヒットノーランを達成し、橿原学院を３−０で撃破。滋賀学園は近江を２−１で下して４強入りを決めた。

強打で名門の威厳を取り戻した。大阪桐蔭打線が奏でる甲高い金属音が次々と鳴り響き、圧巻の攻撃で聖地への切符を手中に収めた。

圧巻の一発で試合を決定づけた。６点リードの三回２死三塁で１番・藤田大翔捕手（２年）が左翼芝生席に運ぶ２ランをマーク。ライナー性の打球であっという間にフェンスオーバーした打球に場内もどよめいた。「しっかり振ることだけを意識した」。初回は２死満塁から黒川虎雅内野手（２年）が右前２点適時打を放つなどいきなり５点を先制。終始大阪桐蔭ペースで試合を進め、相手を圧倒した。

今春センバツは大阪勢出場０校に終わり、大阪桐蔭は６年ぶりに春夏甲子園出場を逃した。現チームの強打を支えるのは、引退した３年生との“真剣勝負”。２３日のドラフト会議で指名漏れした前チーム主将・中野大虎投手は翌２４日に天理戦を控えるナイン相手にシート打撃に登板し、天理対策を買って出たという。藤田は「いつもいい球を投げてくれる」と感謝。献身的にサポートしてくれる先輩たちに結果で恩を返した。

“西の横綱”と呼ばれるにふさわしい強さを見せつけた。「大阪桐蔭のプライドとして『３季連続（甲子園を逃すの）はない、絶対ないぞ』とプレッシャーをかけて練習してきた。もっと上を目指していきたい」と藤田。貫禄あふれる野球でまずは近畿の頂点をつかむ。