“アソビシステム次世代アイドル”Toi Toi Toi・さくらもも、オーバーオールから色白美ボディのぞく
【モデルプレス＝2025/10/27】ASOBISYSTEM（アソビシステム）所属の6人組アイドルグループ・Toi Toi Toiのさくらももが、10月27日発売の「週刊プレイボーイ」（集英社）45＆46号に登場。オーバーオールからのぞく美しいボディを見せている。
【写真】アソビシステム所属アイドル、ふんわり美バスト解放
格闘家・朝倉未来が発起人となり、ABEMA×ASOBISYSTEMが手がけるアイドルオーディション番組「Dark Idol」から誕生したグループToi Toi Toiのメンバーであるさくら。1stシングルCD「Toi Toi Toi」が好評発売中となっている。
今号では、オーバーオールからのぞく美しい素肌を披露。白い肌が際立っている。
今号の表紙は豊島心桜。そのほか、蒔埜ひな、姫野ひなの、平嶋夏海、青井春、星名美津紀、木部桃花らが登場する。（modelpress編集部）
