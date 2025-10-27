“チート級スタイル”美女・青井春、ランジェリーからふんわり美バスト際立つ
【モデルプレス＝2025/10/27】グラビアタレントの青井春が、10月27日発売の「週刊プレイボーイ」（集英社）45＆46号に登場。ランジェリーから美しいバストを披露している。
【写真】恋リア出演27歳美女、美谷間くっきり
Iカップのチート級スタイルでグラビア誌を席巻している青井。タレントとしても活動し、YouTube独占配信の恋愛リアリティショー『スキピチュ』に出演中。今号では、淡いブルーのランジェリー姿で、ふんわりとした美しいバストを披露している。
今号の表紙は豊島心桜。そのほか、蒔埜ひな、姫野ひなの、平嶋夏海、さくらもも、星名美津紀、木部桃花らが登場する。
1998年3月26日生まれ、大阪府出身。Iカップのチート級スタイルでグラビア誌を席巻し、タレントとしても活動。ファンクブラプラットフォーム「ミーミューズ（Mi-muse by Mi-glamu）」にファンクラブを開設している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆青井春、美バスト披露
◆表紙は豊島心桜
◆青井春（あおい・はる）プロフィール
