平嶋夏海、変形ビキニ姿で美谷間くっきり 抜群スタイル際立つ
【モデルプレス＝2025/10/27】女優でグラビアでも活躍する平嶋夏海が、10月27日発売の「週刊プレイボーイ」（集英社）45＆46号に登場。変形ビキニから美しい谷間を披露している。
【写真】元AKB48メンバー、美バスト溢れる
2005年にAKB48・1期生オーディションに合格しデビューを果たした平嶋。2009年「渡り廊下走り隊」などを経て、2012年にAKB48を卒業した。趣味のバイクを中心に発信するYouTubeチャンネル「はしれ！なっちゃんねる【平嶋夏海】」では、モーターサイクル業界からの評判も高い。
今号では、ピンクの変形ビキニから美しい谷間が際立つバストを披露。抜群のプロポーションを見せている。
今号の表紙は豊島心桜。そのほか、蒔埜ひな、姫野ひなの、さくらもも、青井春、星名美津紀、木部桃花らが登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
