豊島心桜、白ビキニから豊満美バスト解放「週プレ」表紙登場
【モデルプレス＝2025/10/27】女優の豊島心桜が、10月27日発売の「週刊プレイボーイ」（集英社）45＆46号の表紙に登場。美しいバストを披露している。
【写真】22歳元イマドキガール、艶やか美バスト輝く
情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）のイマドキガールを卒業後、俳優業にも意欲的に取り組む豊島。1st写真集「心桜ばかり」（集英社）が発売中で、ラジオ「オレたちゴチャ・まぜっ！〜集まれヤンヤン〜」（MBSラジオ、毎週土曜25：30 〜）のヤンヤンガールズ17期メンバーとしても活動している。
今号では、白いビキニからふんわりとした美しいバストを披露している。
そのほか今号には、蒔埜ひな、姫野ひなの、平嶋夏海、青井春、さくらもも、星名美津紀、木部桃花らが登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆豊島心桜、豊満美バスト披露
◆平嶋夏海・さくらももらが登場
