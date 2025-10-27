「ベストヒット歌謡祭」今年も大阪城ホールから3時間生放送決定 MCは宮根誠司＆ウエンツ瑛士
【モデルプレス＝2025/10/27】読売テレビでは、11月13日の午後7時より「ベストヒット歌謡祭2025」を放送決定。前年に引き続き、宮根誠司とウエンツ瑛士がMCを務める。
1968年に「全日本有線放送大賞」として放送を開始し、57回目となる2025年も大阪城ホールから3時間の生放送で届ける同番組。2025年を彩った豪華アーティストが集結し、特別企画も放送するなど一夜限りの夢のステージとなる。
また、例年SNSを中心に話題となっている招待状形式の交通広告を2025年もアーティスト発表に先がけ10月27日より順次全国各地の「アーティストゆかりの地」に掲出。ベストヒット歌謡祭2025に出演するアーティストの「始まりの地」や「生誕の地」など様々な場所にアーティストの名前が書かれた招待状型のポスターが登場する。なお、観覧募集の詳細や、出演アーティスト、歌唱楽曲、特別企画などの情報は後日発表される。
前年に引き続きMCを務める宮根は「今年もこの季節がやって来ました！！万博の熱気がまだまだ残る大阪から3時間の生放送です！今年、大ヒットした豪華アーティストの方々はもちろん、ベストヒット歌謡祭ならではのコラボを大阪城ホールからお届けします。僕も今からワクワクが止まりません！11月13日、生放送。是非、御覧ください！！」とコメント。ウエンツは「暑い夏がやっと終わり秋が来たかと思いきや、熱い熱いベストヒット歌謡祭がやってきます。2025年素晴らしい1年の終わりを迎えられるよう、精一杯、全力で、お届けします。皆様の心に残る音楽を！！」と呼びかけている。（modelpress編集部）
◆「ベストヒット歌謡祭2025」放送決定
