◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第２戦 ソフトバンク１０―１阪神（２６日・みずほＰａｙＰａｙ）

まさかの光景が広がった。今季１２球団トップのチーム防御率２・２１をマークした投手陣が１４被安打１０失点で崩壊。レギュラーシーズンで１度しかなかった２ケタ失点は、日本Ｓではロッテに４連敗した０５年の第３戦（甲子園）以来の屈辱だ。藤川監督は「立ち上がりに押し切られましたね。（初回に）もう１個のアウトのところで」と受け止めた。

第２戦の先発に抜てきしたデュプランティエが誤算だった。１点リードの初回２死一、二塁で栗原に右前同点打、山川に右中間フェンス直撃の勝ち越し２点二塁打を献上。２回も立ち直れず、適時打２本に暴投も絡んで３点を失った。なお２死二塁で交代を告げられ、助っ人は「本当に悪い一日。制球できなかった」と猛省。代わった岩貞も傷口を広げて山川に３ランを食らい、２回にして大勢は決した。

デュプランティエは１回２／３を６安打３四球で来日後最悪の７失点。頂上決戦で２回をもたなかったのは、西武と対戦した８５年第３戦（甲子園）の中田良弘（１回１／３４失点）以来となる球団３人目だ。ペナントレースは１５試合で６勝３敗、防御率１・３９を誇った。しかし、８月９日のヤクルト戦（京セラＤ）を最後に下肢の張りなどで離脱。公式戦から２か月以上離れた影響は少なくなかった。

「勝つか負けるかだけ。内容はもう…。甲子園で３つ戦う。それだけですね」。思わぬ投手陣の乱調による大敗も、指揮官は静かに受け止めるだけだった。舞台を本拠地に移し、超満員の虎党とともに普段通りの野球で迎え撃つ。（小松 真也）