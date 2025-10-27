◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第２戦 ソフトバンク１０―１阪神（２６日・みずほＰａｙＰａｙ）

ソフトバンク・周東佑京内野手（２９）が日本シリーズ新記録となる１試合５安打をマークした。７回２死の第５打席で、湯浅のフォークを拾って左翼線二塁打で５安打目。「この長い歴史の中で打撃で名を刻めるとは思っていなかった」。二塁上では「あんまりないので、どうしたらいいか分からなかった」と、戸惑いながら両軍ファンからの祝福を受けた。

過去に延べ２８人の打者が４安打を放っていた。シリーズで一度の猛打賞もなかったいだてんが、前人未到の領域に足を踏み入れた。長嶋茂雄、川上哲治ら数々のレジェンドも、４安打の先の景色を見ることはなかった。王会長も「わぁ〜、すごいね！ 日本Ｓだから昭和２５年（１９５０年）からか。すごいね」と、ビックリの大記録だ。

ＣＳ最終Ｓ第５戦の走塁で相手野手と接触した際の左足首痛を抱えながら、シリーズに臨んでいる。ＣＳも、背部痛からぶっつけ本番での復帰だった。「けが明けでティーを打ち始めたときの感覚がすごく良かった」。万全でないことで、スイングの力みが消えた。２回２死二塁の打席では快足を飛ばし、１イニング６得点の号砲を鳴らす適時三塁打。ポストシーズンの打点は、昨年のＣＳ最終Ｓ第３戦以来１４戦ぶり。相次ぐアクシデントにも屈せず、チームの勝利に直結する５安打となった。

１勝１敗のタイに戻し、頂点まで３勝だ。自身の前を打つ１番・柳田も、自身２度目のシリーズ猛打賞で２戦５安打。「柳田さんが１番らしいことをずっとしている。負けないように」。先輩に続いて勢いに乗る２番打者は、甲子園でも安打量産、ダイヤモンドを駆け回って勝利をもたらす。（畑中 祐司）

◆記録メモ

▼Ｖ確率ほぼ互角 ソフトバンクが対戦成績を１勝１敗のタイに戻した。日本シリーズで１勝１敗になったのは、初戦が引き分けの１８年を含め３６度目。過去３５度のうち優勝は●○が１８度、○●が１７度と、ほぼ互角だ。前身球団を含めソフトバンクが１勝１敗に追いついたケースは、５５、６６、１４、１８年に次いで５度目。過去４度のうち優勝は１４、１８年と２度ある。

