巨人・井上温大投手（２４）が２６日、ドラフト１位指名された鷺宮製作所・竹丸和幸投手（２３）の加入に闘志を燃やした。プロ７年目を迎える来季を見据え、Ｇ球場で練習。シャドーピッチングなどで大粒の汗を流した後、同学年のルーキー左腕について「負けないように頑張るだけだなと思います」と言及した。

２人はともに０１年度世代の左投手。球団は即戦力としての期待を込めて竹丸に“最高評価”を与え、獲得に動いた。これまで接点こそなかったが、井上は投球映像を見ていたといい「同い年で、左ピッチャー。同じくくりだなと思いました」。指名直後に芽生えたのは燃え上がる感情だった。

昨季８勝を挙げてブレイクするも、今季は２０登板で４勝８敗、防御率３・７０と伸び悩んだ。９月の登録抹消後は左肘痛の影響で実戦舞台に戻れず。シーズン中から再三先発の「駒不足」を指摘していた阿部監督は、ドラフト会議直後に「左の先発がいない。というので選ばせてもらった」と１〜３位を即戦力投手で固めた理由を説明。そこで井上の名前も挙がった。通算５６登板で１３勝。新たに始まる競争に向けて「ローテーションに入れるように頑張るだけ」と危機感を募らせた。

左肘の状態は日々上向いており「いろいろなトレーニングで、より重量を重くしたりができている。いい時間を過ごせてるなと思う」。入念なケアに加え、連日の下半身強化、フォーム固めなど地道な鍛錬に手応えもある。「けがをしないように。体の機能をより改善して可動域だったりも広げていければ」と今は前を向く。

竹丸というＮＥＷライバルの出現。「切磋琢磨（せっさたくま）してチームに貢献できるよう頑張りたい」と語る一方で「他人に気持ちがいってしまっても仕方ないので。自分の能力を上げることだけに集中していきたい」。左のエースの座を譲るつもりはない。（堀内 啓太）