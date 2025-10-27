ËÒ¤éÇÉ¸¯¤ÎDeNA¤¬11ÆÀÅÀÂç¾¡¡¡¥í¥Ã¥Æ»³¸ý¤¬2¥é¥ó´Þ¤à3ÂÇÅÀ¡¢¹ÅçÆâÅÄ¤¬3°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¡Ú¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥ê¡¼¥° ¼ç¤Ê»î¹ç¡Û
¡þÂè22²ó ¤ß¤ä¤¶¤¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°(6¡Á27Æü¡¢µÜºê)
³ÆÃÏ¤Ç7»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿26Æü¤Î¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¡£DeNA¤Ï¥Á¡¼¥à¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎËÒ½¨¸çÁª¼ê¤ä¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º(CS)¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Áª¼ê¤é¤òÂ¿¿ôÇÉ¸¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÆüËÜ¥Ï¥àÁê¼ê¤Ë11ÆÀÅÀ¤Î²÷¾¡¤ò¤ª¤µ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
½é²ó¡¢DeNA¤Ï2ÈÖDH¤ÎÀÐ¾åÂÙµ±Áª¼ê¡¢4ÈÖ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ÎËÒÁª¼ê¤Î¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÇËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤È¡¢5ÈÖ¥é¥¤¥È¤Î³á¸¶¹·´õÁª¼ê¤Î¥µ¡¼¥É¥´¥í¤Î´Ö¤ËÀèÀ©¡£¤µ¤é¤Ë6ÈÖ¥»¥«¥ó¥É¤Î²ÃÆ£¶ÁÁª¼ê¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤Î2¥Ù¡¼¥¹¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Á¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËDeNAÂÇÀþ¤Ï3²ó¤ËÌÔ¹¶¡£ºÆ¤ÓËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢²ÃÆ£Áª¼ê¡¢¶åµ´Î´Ê¿Áª¼ê¡¢¾¡Ëô²¹»ËÁª¼ê¤È3¼ÔÏ¢Â³¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ò¥Ã¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤½¤Î¸å¡¢3ÈÖ¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¾¾Èø¼®²¸Áª¼ê¤â¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢¤³¤Î²ó°ìµó8ÆÀÅÀ¡£Æó·åÆÀÅÀ¤ËÅþÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¹âÂ´2Ç¯ÌÜ¡¦ÉðÅÄÎ¦¶êÅê¼ê¤¬4²óÈï°ÂÂÇ1¡¢»Í»àµå¤Ê¤·¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢Åê¼ê¿Ø¤¬Ìµ¼ºÅÀ¥ê¥ì¡¼¡£ÅêÂÇ¤¬¤«¤ß¹ç¤¤¡¢DeNA¤¬11-0¤ÇÆüËÜ¥Ï¥àÁê¼ê¤Ë²÷¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¥í¥Ã¥ÆÂÐ¥ä¥¯¥ë¥È¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Î»³¸ý¹Òµ±Áª¼ê¤¬2¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò´Þ¤à2°ÂÂÇ(1»Íµå)3ÂÇÅÀ¤È³èÌö¡£¥í¥Ã¥Æ¤ÏÀË¤·¤¯¤â¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë4-5¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ÅçÂÐºå¿À¤Ç¤Ï¡¢º£µ¨6»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¹Åç¤ÎÆâÅÄ¾ÅÂçÁª¼ê¤¬3°ÂÂÇ(1»Íµå)2ÂÇÅÀ¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£ÆâÅÄÁª¼ê¤Î³èÌö¤â¤¢¤ê¡¢¹Åç¤¬9-4¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£