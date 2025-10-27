「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、ソフトバンク１０−１阪神」（２６日、みずほペイペイドーム）

まさかの大炎上だ。阪神・デュプランティエが１回２／３を６安打７失点でＫＯ。３四球を与える来日最短降板。３カ月ぶりのマウンドで制球が定まらず、「悪い登板だった。自分の仕事をチームのために全うできなかった」と反省の言葉が口を突いた。

先制点を奪った直後の初回に３失点。その後も悪い流れを断ち切れなかった。二回２死二塁から周東に浮いた１４６キロ直球を捉えられ、左中間への適時三塁打で追加点を許す。続く柳町への暴投で１点を献上し、近藤には右翼線への適時二塁打で６点目を与え、ここで交代を告げられた。

日本シリーズでの１試合７失点は阪神の先発投手ではワースト記録。「特に言い訳はなく、自分の投球ができなかった。制球ができなかったのが原因」と敗戦の要因を分析した。

下肢の張りにより、８月９日のヤクルト戦以来の登板だった。入念に調整を進めていたが好投とはならず。「長く野球をやっている中で悪い日があったけど、その中の一つ」と下を向いて帰路に就いた。