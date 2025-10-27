「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、ソフトバンク１０−１阪神」（２６日、みずほペイペイドーム）

信じ難い光景が敵地に広がった。阪神は初戦の逆転勝ちから一転、敵地でまさかの大敗だ。自慢の投手陣がソフトバンクの餌食に…。日本シリーズ初黒星を喫した藤川監督はベンチで表情を変えず、試合後もデュプランティエの乱調をサバサバ振り返った。

「立ち上がりにちょっと押し切られましたね。（二回は）向こうの集中力が上回ったというところですね。こういう日だったんでしょうね」

デュプランティエの登板は８月９日・ヤクルト戦以来。下肢の張りなどから順調な回復を見せ、第２戦を託したが、本来の姿は影を潜める。初回に３失点、二回も立ち直れず、来日ワースト７失点でＫＯを食らった。

序盤から一方的な展開となれば、打線の勢いもそがれてしまう。それでも、ただでは転ばない。中盤以降、ヘルナンデス、熊谷、梅野、小野寺を代打で起用し、伊原、ドリス、湯浅、畠もマウンドに送った。シリーズの雰囲気を味わえたことは３戦目以降につながるはずだ。

「勝つか負けるかだけなので。内容はもう。今日は終わったので、明日しっかり１日空けて、甲子園で３つ戦うと。１勝１敗。それだけですね」

藤川監督も前を向く。日本一に輝いた２０２３年のシリーズもビジターから初戦白星、２戦目は黒星だった。“吉兆”に捉えて、本拠地・甲子園から仕切り直しだ。