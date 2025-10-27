¡Ú¥°¥é¥Ó¥¢¡ÛÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ÏËÅç¿´ºù¤µ¤ó¡ª ¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Üー¥¤ 45¡õ46¹æ¡×ËÜÆüÈ¯Çä
¡Ú½µ´©¥×¥ì¥¤¥Üー¥¤45¡õ46¹æ¡Û 10·î27Æü È¯Çä ²Á³Ê¡§650±ß¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ 550±ß¡Ë
(C)·ª»³½¨ºî¡¿½¸±Ñ¼Ò
¡¡½¸±Ñ¼Ò¤Ï¡¢»¨»ï¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Üー¥¤45¡õ46¹æ¡×¤ò10·î27Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï650±ß¡£¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤Î²Á³Ê¤Ï550±ß¡£È¯Çä¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢´ØÏ¢¥°¥é¥Ó¥¢¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡É½»æ¤ª¤è¤Ó´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤ÏËÅç¿´ºù¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¼¬Ç¸¤Ò¤Ê¤µ¤ó¤äÉ±Ìî¤Ò¤Ê¤Î¤µ¤ó¡¢Ê¿Åè²Æ³¤¤µ¤ó¡¢ÀÄ°æ½Õ¤µ¤ó¡¢¤µ¤¯¤é¤â¤â¤µ¤ó¡¢À±Ì¾ÈþÄÅµª¤µ¤ó¡¢ÌÚÉôÅí²Ö¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÚËÅç¿´ºù¤µ¤ó¡Û ¡Ú¼¬Ç¸¤Ò¤Ê¤µ¤ó¡Û ¡ÚÉ±Ìî¤Ò¤Ê¤Î¤µ¤ó¡Û ¡ÚÊ¿Åè²Æ³¤¤µ¤ó¡Û ¡ÚÀÄ°æ ½Õ¤µ¤ó¡Û ¡Ú¤µ¤¯¤é¤â¤â¤µ¤ó¡Û ¡ÚÀ±Ì¾ÈþÄÅµª¤µ¤ó¡Û ¡ÚÌÚÉôÅí²Ö¤µ¤ó¡Û
