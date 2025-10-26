【ワークマンの980円トップス】が優秀！「1枚でもインナーとしても◎」「型崩れしにくい」

秋服が欲しいけれど、物価高の今できるだけ節約したい……。それなら【ワークマン】のプチプラトップスをチェックしてみて。シンプルデザインで着まわしが利くうえ、嬉しい機能性も備わっている優れもの。1枚でもレイヤードコーデでも活躍してくれるから、買って損なしと言えそうです。ぜひ在庫があるうちにゲットして。

インナーにも使える！ シンプルなクルーネックT

【ワークマン】「レディースデイズ撥水ベーシックT長袖」\980（税込）

カジュアルに着こなしやすいクルーネックTシャツ。公式サイトによると「サラッと一枚で着ても、インナーとしても使えます」とのことで、プチプラながら活躍しそう。耐久撥水機能が付いているため、雨の日や秋のアウトドアシーンにもおすすめ。ボーダー柄2色と無地3色がラインナップ。

1枚でサマになる！ 程よい厚みの秋っぽトップス

【ワークマン】「レディースメンモリークルーネック」\980（税込）

程よい厚みがあり、秋コーデで活躍しそうなクルーネックトップス。公式サイトによると「形状保持素材」「型崩れしにくい」とのこと。華やかなテラコッタカラーのほか、杢ベージュ・杢グレー・ブラック・セージの全5色展開。シンプルなデザインなので、ベストやジャケットとのレイヤードスタイルもおすすめです。

writer：Emika.M