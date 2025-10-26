終売間近！【ミスド】に急げーーーッッ！！（汗） パケも可愛い♡「コラボドーナツ」

ハロウィンのムードを盛り上げてくれそうな【ミスタードーナツ】と【ブラックサンダー】の「コラボドーナツ」。モンスター風に見えるパッケージが可愛らしく、癒されたい時にぴったりです。10月31日の終売を迎える前に、食べ比べも楽しんでみて。今回はモバイルオーダー限定も含めた、見逃せないコラボドーナツをご紹介します。

猫耳付きの「衝撃！？ 焼きチョコブラックサンダーキャット」

まずはモバイルオーダー限定でラインナップしているこちら。ドーナツ生地に猫耳が付いたキュートなビジュアルがたまりません。公式サイトによれば「チョコレートをコーティングしてオーブンで焼き上げ」とひと手間加えており、特別感のある味わいが楽しめそう。表情豊かなモンスター風に見える可愛らしいパッケージにも要注目です。

トッピングを散りばめた華やかな「ブラックサンダーチョコレート」

にっこり笑ったモンスター風のパッケージに入った可愛らしいこちら。チョコレート生地にビスケットやココアクッキーなどを合わせた贅沢仕立てで、ブラックサンダーらしい食感が楽しめそうです。さらに天面にはゴールデントッピングを散りばめた華やかな仕上がり。粒々な食感がより満足感を与えてくれそうです。

クリーム好きにぴったりの「ブラックサンダー & エンゼル」

ウインクしたモンスター風の可愛いパッケージに入った、線がけのデコレーションが映えるこちら。@yuumogu22さんによると「エンゼルクリームたっぷりで上のチョココーディングも分厚くてビスケットたっぷり」と、食べ応えのありそうな仕上がりです。甘いもので癒されたい時に良さそう。

甘酸っぱい味わいが楽しめそうな「ブラックサンダーチョコファッション」

2色のバイカラーが映える華やかなこちらのドーナツは、うるうるな瞳がキュートなモンスター風パッケージに入っています。@yuumogu22さんは「生地分厚い」「ストロベリーチョコが美味しい」と絶賛。甘酸っぱい風味が楽しめそうです。おやつはもちろん、食後のデザートにも食べやすいかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@yuumogu22様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino