阪神・藤川監督 甲子園「気持ちが切り替えやすいとか、そういうのはない。１勝１敗。それだけですね」【一問一答】
「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、ソフトバンク１０−１阪神」（２６日、みずほペイペイドーム）
阪神が第２戦でソフトバンクに２桁１０失点の大敗を喫した。先発のジョン・デュプランティエ投手が１回２／３を７失点ＫＯ。２番手の岩貞も山川に３ランを被弾するなど２回までに９失点と一方的な展開になった。打線は初回に佐藤輝が相手先発・上沢から２戦連続のタイムリーを放ったが、以降は沈黙した。藤川監督の主な一問一答は以下の通り。
◇ ◇
−デュプランティエの投球は。
「立ち上がりにちょっと押し切られましたね。あとアウト１個でしたけど」
−二回も立ち直れなかった。
「向こうの集中力が上回ったというところですね。（初回の）もう１個のアウトをね、栗原選手がいいタイムリーを打ったので。まあ、こういう日だったんでしょうね」
−この舞台で硬さは。
「全然感じないですね」
−打線は初回にいい形が出た。
「まあそうですね。勝つか負けるかだけなので。内容はもう。今日は終わったので、明日しっかり１日空けて、甲子園で３つ戦うと。それだけですね」
−甲子園で切り替えやすい部分もある。
「気持ちが切り替えやすいとか、そういうのはないですね。とにかく、純粋にあさってから試合がある。１勝１敗。それだけですね」