「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、ソフトバンク１０−１阪神」（２６日、みずほペイペイドーム）

阪神が第２戦でソフトバンクに２桁１０失点の大敗を喫した。先発のジョン・デュプランティエ投手が１回２／３を７失点ＫＯ。２番手の岩貞も山川に３ランを被弾するなど２回までに９失点と一方的な展開になった。打線は初回に佐藤輝が相手先発・上沢から２戦連続のタイムリーを放ったが、以降は沈黙した。藤川監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−デュプランティエの投球は。

「立ち上がりにちょっと押し切られましたね。あとアウト１個でしたけど」

−二回も立ち直れなかった。

「向こうの集中力が上回ったというところですね。（初回の）もう１個のアウトをね、栗原選手がいいタイムリーを打ったので。まあ、こういう日だったんでしょうね」

−この舞台で硬さは。

「全然感じないですね」

−打線は初回にいい形が出た。

「まあそうですね。勝つか負けるかだけなので。内容はもう。今日は終わったので、明日しっかり１日空けて、甲子園で３つ戦うと。それだけですね」

−甲子園で切り替えやすい部分もある。

「気持ちが切り替えやすいとか、そういうのはないですね。とにかく、純粋にあさってから試合がある。１勝１敗。それだけですね」