歌手の畑中葉子（66）がこのほど、故郷の東京・八丈島を訪れ、復興応援コンサートを行った。10月上旬に超大型台風が直撃し大きな被害を受けていた。コンサート前には島内を散策し「木や建物が倒壊していたり、いまだに断水が続いている地域もあり、こんな状況だとは…」とその光景に心を痛めた。

ライブでは代表曲「カナダからの手紙」など7曲を披露。島民たちとのデュエットや、テレサ・テンさんの名曲「時の流れに身をまかせ」の歌詞を配布し合唱も行った。「いまだに土砂崩れのトラウマで寝られない方もいらっしゃる。それでも一緒に声を出して歌うことで少しでも気持ちが明るくなれば」との思いを込めた。

今回のコンサートは、被災した住民や復興支援従事者が宿泊するリードパークリゾート八丈島で行われた。「次回はギターの方を連れて、会場に来られなかった方の場所に、こちらから伺って歌を届けたい」と願う。今回の訪問も単身で、普段衣装を入れるスーツケースに子ども用菓子やレトルト食品を詰め込んで物資を届けた。「これからも月に1度ほど訪問し、支援を続けていきたい」と継続的に故郷を勇気づけていくことを誓った。