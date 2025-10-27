「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、ソフトバンク１０−１阪神」（２６日、みずほペイペイドーム）

どんな劣勢であっても無駄な１打席を送ることはできない。日本シリーズでも阪神・高寺は目の前のチャンスを貪欲につかもうとした。「これを機に、しっかりいいところで打てるようにやっていきます」。２試合連続の先発起用に応え、シリーズ初安打。まだ２３歳の若虎が大敗の中で、確かな希望の光をともした。

８点ビハインドの四回２死。打線は初回に得点を挙げたものの、二回以降は８者連続で凡退していた。厳しい状況でも、福岡まで駆けつけて声をからしてくれる虎党がいる。上沢に２球で追い込まれたが、フォークに食らいついて右前打。簡単には終わらないという気持ちがバットに乗り移った。

ＣＳファイナルＳでは１、２戦目で途中出場。２戦目には安打を放ち、二盗も成功させるなど、流れを変えるプレーで貢献した。ただ、日本シリーズの初戦は１点を追う五回無死二塁で空振り三振。走者を進めることができず、３打数無安打と求められた仕事ができなかった。

ＤＨという慣れない役回りでもある。「もう打つ、走るしかないので。難しさもあるんですけど、僕はあまり変わらないです」。決して言い訳はしない。七回に代打を送られ、２打数１安打。この一本を３戦目以降の爆発のきっかけにしたい。

甲子園に帰れば、モイネロや大関の先発が予想され、先発起用の機会は減るかもしれない。だとしても、やることは変わらない。「もっと打ちたかったですけど。またあさってから、しっかり打てるようにやっていきます」。１勝１敗の五分。下を向いている時間はない。

自身の初安打にも当然、笑顔はなかった。「勝つか負けるかなので。次はいいところで打って勝てるようにやっていきたい」。今季はいくつもプロ初の記録を達成した。次は２年前に加われなかった日本一の輪に入るため、全力を尽くす。