「着る服ない」→ 解決！【無印良品】40・50代の秋に！「おしゃ見えワンピ」

すっかり秋らしい気候になった今の時期。着たい服がないミドル世代は【無印良品】のワンピースをチェックしてみて。一枚でサマになるから、コーデを考える時間のない忙しい日にも強い味方になってくれそう。大人に似合う上品なデザインなので、ぜひワードローブに迎えて。

一枚でもボトムスレイヤードでもおしゃれ見え

【無印良品】「婦人 ヘリンボーンガーゼ ワンピース」\4,990（税込）

リラックス感のあるガーゼ素材のワンピース。ゆとりがありつつ、フロントの上品なピンタックが女性らしいデザインです。裾にスリットが入っているため、スカートやパンツとのレイヤードスタイルもおすすめ。ニュアンス感のあるグレーのほか、ダークネイビーや秋らしいモカブラウンも揃っています。

清潔感のあるストライプ柄ワンピース

【無印良品】「婦人 植物由来の素材を使ったリラックスフィットシャツワンピース（ストライプ）」\9,990（税込）

知的で大人っぽい雰囲気が漂うダークネイビーのワンピース。ストライプ柄で、縦のラインを強調してくれそうです。「しなやかで落ち感があり、女性らしい風合い」（公式サイトより）とのことで、大人が上品に着られる一枚かも。タートルネックやハイネックのインナーと重ね着するのも◎

