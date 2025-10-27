様々な国際機関の円滑な活動を支援することを目的とした拠出金について、ずさんな取り扱いが放置されていた。

それらが税金で賄われているという認識を欠いていたと言わざるを得ない。

問題点を指摘された各省庁などは猛省すべきだ。巨額の支出の活用状況を検証するとともに、運用を改める必要がある。

会計検査院が、省庁などが２０１８〜２１年度に国際機関に任意で拠出した４２６件について、運用状況を検査した。その結果、３割超にあたる１４５件で支出の妥当性が疑われるなど、管理がずさんだったことが判明した。

国が負担している拠出金には、条約などに基づいて義務的に支出するケースと、事業が有益だとして省庁などの判断で行っているものがある。１８〜２３年度の日本の拠出は総額５兆円に上り、このうち任意拠出金は６割を占めた。

検査院によると、経済産業省は、東アジアの経済統合を研究している「東アジア・アセアン経済研究センター」に対し、２３年度までの６年間で計２５８億円を支出したが、一部の会計報告しか受け取っていなかった。

検査院の指摘を受けて経産省がセンターに確認したところ、拠出金の総額の４割近い９６億円が、２３年度末時点で繰り越されていた。巨額の資金投入が適切だったのか、疑いたくなる。

また、厚生労働省は国際労働機関（ＩＬＯ）に対し、総会開催時の日本語の通訳経費として計１億１８３０万円を支出していたが、収支を詳細に計算しておらず、根拠は不十分だった。

省庁が拠出金の使途変更を公表していなかった事例もある。

厚労省は２０年、新型コロナ用のワクチンを共同購入・分配する国際的枠組みに、１７２億円を拠出した。だがその後、日本はこの枠組みを利用しなくても米国の製薬企業から直接、ワクチンを確保するめどがついた。

このため、拠出金の大半を途上国向けに使うことでこの枠組みと合意したが、それを国内で公表していなかった。どのように使われたかを確認することが必要だ。そもそも使途を変更するなら、公表するのが筋だろう。

米国のトランプ政権は、対外的な支援を大幅に削減している。多くの国際機関にとって、日本の拠出金の重みは増していよう。各省庁は不適切な管理を改めて、国民の理解を得ながら支援を続けなければならない。