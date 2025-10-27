低迷が指摘されている研究力の向上に向けて、文部科学省の有識者会議がまとめる提言の素案が判明した。

若手の挑戦的な研究の支援や、大学の経営改革などを求めている。２７日に開かれる有識者会議で示される予定。政府が今年度中に策定する「第７期科学技術・イノベーション基本計画」に反映される見通しだ。

日本は近年、研究力の指標となる質の高い論文数で世界１３位と低迷している。提言では、この原因として研究時間の不足や研究費の伸び悩みなどを挙げ、「科学の再興」に向けて、〈１〉新たな研究分野の開拓〈２〉国際的な最新研究の先導〈３〉魅力的な研究環境――が必要とした。

これらの実現に向けた施策として、若手を中心とした独創的な初期段階の研究への支援強化や、日本人学生・研究者の留学や海外派遣の拡大、人工知能（ＡＩ）の活用などを掲げた。研究者がより挑戦的な研究に取り組めるよう促す狙いがある。

また研究者の待遇は「横並び」が多いとされることから、大学の経営改革や人事・給与制度の刷新なども明記した。研究者の意欲の向上に向けて、例えば外部から獲得した研究資金を原資とする給与への上乗せや、業績を適切に反映した人事などを想定する。研究を支援する専門人材の確保も推進したい考えだ。

提言は１１月中にもとりまとめる予定で、基本計画の策定に向けて議論している内閣府の有識者会議に報告される。