組織に属さず１人で過激化する「ローン・オフェンダー」（ＬＯ）によるテロを防ぐため、警察と民間事業者の連携が進んでいる。

２０２２年７月の安倍晋三元首相銃撃事件では、山上徹也被告（４５）（殺人罪などで起訴）が自宅で手製銃を作っていたことに、誰も気づけなかった。地域社会やネット空間で予兆をつかみ、事件をいかに防ぐか。官民の総力を挙げた模索は続く。

不動産会社

「管理している物件で火薬の臭いや金属音がするなど不審な点があれば、すぐに連絡ください」。先月２５日、警視庁竹の塚署（東京都足立区）の佐久間薫警備課長が管内の不動産会社を訪れ、協力を呼びかけた。

警視庁は５月、不動産関連の３団体と、管理物件での不審な情報を共有する協定を締結。同署は足立区内の業者約２０社を訪問してきた。

対策の念頭にあるのが、自宅や別に借りていたガレージで銃や火薬を製造していたとされる山上被告だ。同じマンションの住人が「ギコギコ」とのこぎりで何かを切断するような音を聞いていたが、警察への通報はなかった。

警察は、山上被告が火薬の材料に使った硫黄を含む５品目も新たに対策を講じる対象に加え、不審な購入があれば通報するよう業者に理解を求めている。

ＳＮＳ

警察と情報・通信企業との関係強化も進む。

警察庁は７月の参院選に備え、旧ツイッターのＸを運営するＸ社日本法人に協力を要請。候補者や要人らに危害を加えるといった危険な投稿を把握してもらうため、「５６（ころ）す」などの隠語リストを提供した。

Ｘ社は危険な投稿の発信者情報について、警察の開示請求から数時間以内に対応したという。岸田文雄元首相を名指しし、「（街頭演説に）来たら命ねえかもな」と投稿した男性などが特定され、本人への警告につながった。同庁は投開票日前日までの約１か月間に、ＸなどのＳＮＳ上で危険な投稿を計８８９件確認した。

同社の担当者は「今後も言論と表現の自由を尊重し、適切に対応したい」と語る。

フリーマーケットサイトを運営する「メルカリ」とＬＩＮＥヤフーも、警察庁からの情報提供を受け、７月から手製銃の弾丸になり得る空の薬きょうや、実弾発射能力のある中国製の玩具銃の出品を禁じている。

「前兆」を集約

警察では昨年４月、各都道府県警で、刑事や生活安全、地域の各部が捜査や巡回などで把握した「前兆情報」を警備部門に集約する体制を整えた。警視庁は今年４月、公安部内にＬＯ対策の司令塔を担う「公安３課」を新設。警察庁は、ＳＮＳ上の危険な投稿の発見にＡＩ（人工知能）の活用を検討している。

テロ対策に詳しい日本大危機管理学部の福田充教授は、「対策には、社会の安心安全と自由や人権とのバランスに配慮することが大切だ。一般市民が危険を察知した時、通報・相談しやすい環境をいかに構築できるかが、今後の鍵になるだろう」と話している。

要人警護を全面見直し…爆発物や狙撃に対応

警察は要人警護の抜本的な見直しを図ってきた。

２０２２年７月に安倍氏が銃撃された翌月には、警護のあり方を定めた「警護要則」を改正。都道府県警が作成した警護計画案を、警察庁が事前に審査する仕組みに改めた。今年９月末までに約１万１５００件を審査し、うち７割で人員配置などの修正を指示したという。

国政選で街頭演説が見込まれる会場については、警察庁と地元警察が合同で警備上の課題を洗い出しており、これまでに全国約９００か所の点検を終えた。本番の会場には職務質問が得意な警察官も投入している。透明な防弾壁など、警備用資機材の配備も進んだ。

２３年４月には岸田元首相の演説会場で爆発物が投げ込まれる事件が発生し、聴衆への手荷物検査が一層徹底された。今夏の参院選では、演説会場での金属探知機などを使った手荷物検査の実施率が９９％に達した。

昨年７月にトランプ米大統領が離れた建物の屋上から狙撃された事件後は「高所」と「（演説の）エリア外」の対策を強化した。警備用ドローンの活用も広がっている。警察幹部は「警護のあり方は、社会情勢の変化を踏まえ、不断の見直しに努めていく」と話す。