¡Ú£Á£Å£×¡ÛÇòÀîÌ¤Æà¡¡ÆÇÃØéá¥Æ¥¯¥é¤È¤Î¡Ö¸µ¥¹¥¿¡¼¥À¥àÂÐ·è¡×¤Ç¶ìÇÕ¡Ä¿·Àß¥¿¥Ã¥°²¦ºÂÃ¥¼è¤Ë°Å±À
¡¡ÊÆ¹ñ¡¦£Á£Å£×¤Î¡Ö£Á£Å£×¡¡£Ä£Ù£Î£Á£Í£É£Ô£Å¡×¡Ê¥Æ¥¥µ¥¹½£¥µ¥ó¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡Ë¤¬£²£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£¶Æü¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¸µ¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤ÎÇòÀîÌ¤Æà¤¬¡¢àÆÇÃØéáá¥Æ¥¯¥é¤Î¤«¤ó·×¤Ë¶þ¤·¤¿¡£
¡¡Á°²ó¡Ö£Ä£Ù£Î£Á£Í£É£Ù£Å¡×¤Ç¥Æ¥¯¥é¤«¤éÉî¿«¤µ¤ì¡¢°ìµ³ÂÇ¤Á¤òÍ×µá¡£¸µ¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Çº£½Õ¤«¤é£Á£Å£×¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿£²¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æà½ÐÀ¤Áè¤¤á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë°ìÀï¤À¡£ÇòÀî¤Ï¥¯¥â¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¤Þ¤Í¤Æ¥Æ¥¯¥é¤òÄ©È¯¡£¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤òÍá¤Ó¤»¤Æ»î¹ç¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤ë¤È¡¢´Ñ½°¤«¤é¤Ï¡Ö¥ß¥Ê¡ª¡¡¥ß¥Ê¡ª¡×¤ÎÂç¥Á¥ã¥ó¥È¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆÀ°Õ¤ÎÄà¤êÅ·°æ¸Ç¤á¤Ç¡¢¥Æ¥¯¥é¤òÄù¤á¾å¤²¤ë¡£Â³¤±¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥«¥á¥é¤á¤¬¤±¤Æ¥¥¹¤òÅê¤²¤ë¤¬¡¢¥Æ¥¯¥é¤Ë·ä¤ò¤Ä¤«¤ì¤ÆÈ¿·â¤ò¤¯¤é¤¦¡£´Ñ½°¤ÎÂçÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¤ÆÇòÀî¤Ï¤¹¤°¤µ¤Þ£Ä£Ä£Ô¤ÇµÕ½±¡£¥Æ¥¯¥é¤Îº¸¥Ò¥¶¤ò¥Þ¥Ã¥È¤ËÂÇ¤Á¤Ä¤±¡¢¥Ú¡¼¥¹¤Ï¾ù¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡Ä¤³¤³¤Ç¡¢¥Æ¥¯¥éÎ¨¤¤¤ë°¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥°¥ë¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Þ¥Ã¥É¥Í¥¹¡×¤Î¥¸¥å¥ê¥¢¡¦¥Ï¡¼¥È¤È¥¹¥«¥¤¡¦¥Ö¥ë¡¼¤¬²ñ¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£ÇòÀî¤Ï£²¿Í¤Ëµ¤¤ò¤È¤é¤ì¡¢¥Æ¥¯¥é¤ËÇØ¸å¤«¤é°ì·â¤ò¤¯¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥Æ¥¯¥é¤¬¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ò°ú¤¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¾ì³°¤ËÍî¤Á¤¿ÇòÀî¤Ë¥¸¥å¥ê¥¢¤È¥¹¥«¥¤¤¬ÌµË¡¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤È¥¥Ã¥¯¤Î±«¤ò¹ß¤é¤»¤ë¡£»ö¼Â¾å¤Î£±£ö£ó£³¤È¤Ê¤ê¡¢ÇòÀî¤ÏËÉÀï°ìÊý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇòÀî¤Ï¡Ö¥Ê¥á¤ó¤Ê¡ª¡×¤È¤ÎÀä¶«¤«¤é¡¢¥¹¥ê¥ó¥°¥Ö¥ì¥¤¥É¡¢¥Í¥Ã¥¯¥Ö¥ê¡¼¥«¡¼¥É¥í¥Ã¥×¡¢¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤Ç·ÁÀªµÕÅ¾¤¹¤ë¤¬¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¾å¤Î¹¶ËÉ¤«¤éÀãÊø¼°¥Ö¥ì¡¼¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¤ÇÃ¡¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¾å¤Ë¡¢¥Æ¥¯¥é¤Ï¸Î¥Ö¥ì¥¤¡¦¥ï¥¤¥¢¥Ã¥È¤µ¤ó¤ò¤Û¤¦¤Õ¤Ä¤È¤µ¤»¤ë´ñ²ø¤ÊÆÇ¥°¥â¥Ý¡¼¥º¤Ç¤«¤é¥¹¥Ô¥¢¡¼¤òÊü¤Ä¡£
¡¡ÇòÀî¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Ë¡¼¤ÇÀÚ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥¨¥ë¥Ü¡¼¤«¤é¥Ð¥Ã¥¯¥Ö¥í¡¼¡¢ÀãÊø¼°¥¹¥ê¥ó¥°¥Ö¥ì¥¤¥É¤Ç¾¡Éé¤Ë½Ð¤ë¤¬¡¢¥í¡¼¥×¤ËÈô¤ó¤À¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥¹¥«¥¤¤È¥¸¥å¥ê¥¢¤¬¸ò¸ß¤Ë¥¨¥×¥í¥ó¤ËÎ©¤Ã¤ÆÇòÀî¤ò¤±¤óÀ©¡£²¿¤È¤«·âÂà¤¹¤ë¤â¡¢¤³¤ì¤Ç¥À¥á¡¼¥¸¤ò²óÉü¤µ¤»¤¿¥Æ¥¯¥é¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¹¥Ô¥¢¡¼¤«¤é¥Ç¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ÇÊá³Í¤µ¤ì¡¢ÌµÇ°¤Î¥¿¥Ã¥×¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇòÀî¤Ï¥È¥Ë¡¼¡¦¥¹¥È¡¼¥à¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¥Á¡¼¥à¡Ö¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¡¦¥é¥Ö¡¦¥Ü¥à¥º¡×¤Ç¡¢¿·Àß¤µ¤ì¤ë£Á£Å£×À¤³¦¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤Î·èÄê¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£½éÂå¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤Ø¸þ¤±¤ÆÄË¤¤°ìÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°½÷»ÒÀ¤³¦²¦¼Ô¥È¥Ë¡¼¤È¤ÎàÍ§¾ð¥³¥ó¥Óá¤Ç¡¢´¬¤ÊÖ¤»¤ë¤«¡©