タモリ（80）がMCを務めるテレビ朝日系「タモリステーション」の最新作「列島を襲う令和のクマ 緊急総力特集！ 〜ヒトと共生はできるのか？ 徹底検証〜」が、11月7日午後8時から放送される。

今回は、タモリが北海道へ渡り、クマをあらゆる角度から学ぶ。のぼりべつクマ牧場でクマと対面したタモリは、嗅覚や記憶力に優れているなど、超ハイスペックなクマの生態を知り大いに驚く。ヒグマ博物館で人間とクマの関係の歴史を学び、知床では、クマ対策の最前線を取材する。

今年急増しているのが都市部に出没する「アーバンベア」。東京でもクマは生活圏に大接近し、今後23区内に出没する未来はありうるのか。人口が減り、クマの数が増えているという「逆転現象」にも迫る。もしクマに遭遇したら…。

また今年9月から始まった「緊急銃猟制度」をはじめ、ハンターを取り巻くさなざまな問題もクローズアップ。スタジオには女優木村佳乃のほか、酪農学園大学の佐藤喜和教授、北海道猟友会・札幌支部「ヒグマ防除隊」玉木康雄隊長を迎え、クマから身を守る策を知るとともに、共生する道を探る。