µµÅÄÂçµ£»á¡¡µþÇ·²ð¤ËÉé¤±¤¿¥«¥·¥á¥í¤ò¹óÉ¾¡Ö¥Ê¥á¤¿¤é¥À¥á¡×¡Ö£Ó¥Ð¥ó¥¿¥à¤Ç¤âÀ¤³¦¤Ï¼è¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ó£Á£É£Ë£Ï£Õ¡ß£Ì£Õ£Ó£È¡×¤¬£²£µÆü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¥¥ë¥®¥¹Âç²ñ¤Ç¡¢µµÅÄµþÇ·²ð¡Ê£Í£Ò¡Ë¤¬¸µ£³³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¥¸¥ç¥ó¥ê¥ë¡¦¥«¥·¥á¥í¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤Ë£³¡½£°¤ÎÈ½Äê¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡µþÇ·²ð¤Î¤¤¤È¤³¤Ç¡¢¸µÀ¤³¦£²³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¡¦µµÅÄÂçµ£»á¤Ï¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡¢Í½ÁÛ¤¬³°¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»î¹çÅ¸³«¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Ê¤È¡£µþÇ·²ðÁª¼ê¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤¤Å¸³«¤¬¥Ð¥Á¥Ã¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Í½ÁÛ¤ÇËÍ¤Ï¥«¥·¥á¥íÁª¼ê¤Î£Ë£Ï¡Ê¾¡¤Á¡Ë¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ê¥á¤¿¤é¥À¥á¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥«¥·¥á¥í¤Î»ÑÀª¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡Âçµ£»á¤Ï¡ÖµþÇ·²ð¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¥×¥é¥óÄÌ¤ê¡£»î¹çÆâÍÆ¤Ïà±ö»î¹çá¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¥×¥é¥ó¤È¤·¤ÆÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤»î¹ç¤Ë¤·¤¿µþÇ·²ð¿Ø±Ä¤Î¾¡¤Á¡×¤È²þ¤á¤Æ»î¹çÆâÍÆ¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥«¥·¥á¥í¿Ø±Ä¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÂÎ½Å¡Ê£µ£¸¥¥í·ÀÌó£±£°²óÀï¡Ë¤Ç¥«¥·¥á¥íÁª¼ê¤¬¡Ø¼õ¤±¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¼õ¤±¤µ¤»¤¿¤é¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥µ¥¤¥º¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥à¤Ç¤âÀ¤³¦¤Ï¼è¤ì¤Ê¤¤Áª¼ê¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£ÎÉ¤¯¤Æ¥Ð¥ó¥¿¥à¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤¤ÇËÜÅö¤Ë¶¯¤¤Áª¼ê¡£¥Õ¥§¥¶¡¼¤ÎÁª¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¡Êº£²ó¤Î·ÀÌóÂÎ½Å¤Ï¡Ë¥Õ¥§¥¶¡¼¤È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼¤Î´Ö¤Ê¤ó¤Ç¤Í¡×¤È¸·¤·¤¯»ØÅ¦¤·¤¿¡£