¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤Ë¤Ê¤¼¥«¡¼¥Í¥ë¤ª¤¸¤µ¤ó¡Ä¥«¥Ê¥À¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡ÖÀµÂÎ¡×¤ÈÆüËÜ¤Ç¤Î¡Ö¼ö¤¤¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£×£Ó¡ËÂè£²Àï¡Ê£²£µÆü¡áÆüËÜ»þ´Ö£²£¶Æü¡Ë¤Ë£µ¡½£±¤Ç²÷¾¡¡£Å¨ÃÏ¥È¥í¥ó¥È¤ÇÏ¢ÇÔ¤òÁË»ß¤·¤¿ºÇÂç¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ï»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡Ê£Ð£Ó¡Ë¤Ç¤Ï£²£´Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë£²»î¹çÏ¢Â³¤Î´°Åê¾¡Íø¤òµó¤²¡¢ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò£±¾¡£±ÇÔ¤Î¸ÞÊ¬¤ËÌá¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤Ë¤âÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼¤«à¥ê¥¢¥ë¡¦¥«¡¼¥Í¥ë¤ª¤¸¤µ¤óá¤¬ÆÍÇ¡¸½¤ì¡¢ÆüÊÆ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÏÁûÁ³¡£¤½¤ÎÀµÂÎ¤Èº£¸å¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡½¡½¡£
¡¡ºÇ¸å¤ÎÂÇ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¡¼¥·¥ç¤òÎÏ¤Ê¤¤»°Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤È¡¢»³ËÜ¤ÎÉ½¾ð¤Ë¾Ð´é¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡££³²ó¤Ëµ¾Èô¤Ç£±¡½£±¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¤¬¡¢¿¬¾å¤¬¤ê¤ËÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ£´²ó°Ê¹ß¤Ï°ì¿Í¤ÎÁö¼Ô¤âµö¤µ¤Ê¤¤´°Á´Åêµå¡£Íîº¹¤¬Âç¤¤¤¥«¡¼¥Ö¤ä¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ÇÇ´¤ê¶¯¤¤Áê¼êÂÇÀþ¤òËÝÏ®¤·¡¢Åª¤ò¹Ê¤é¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹£²Ç¯ÌÜ¤Î»³ËÜ¤¬£Í£Ì£Â½é´°Åê¤òÃ£À®¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Á°²óÅÐÈÄ¤·¤¿£±£´Æü¡ÊÆ±£±£µÆü¡Ë¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¡££Ð£Ó¤Ç¤Î£²ÀïÏ¢Â³´°Åê¤Ï¡¢£²£°£°£±Ç¯¤Î¥«¡¼¥È¡¦¥·¥ê¥ó¥°¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ë²÷µó¤À¤Ã¤¿¡£»³ËÜ¼«¿È¤â¡ÖÎäÀÅ¤ËÅê¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡£Íî¤È¤»¤Ê¤¤°ìÀï¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç£±¾¡£±ÇÔ¤Ç¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËÌá¤ì¤¿¤é¤â¤Ã¤È¤¤¤¤Î®¤ì¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¡¢¤Ò¤ÈÂ©¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤ÎÌµÁÐ¤Ö¤ê¤Ë¤âÊ¨¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï»×¤ï¤ÌàÄÁµÒá¤Ë¤â¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤Ë¤ÏÁ´¿ÈÇò¿§¤Î¥¹¡¼¥Ä¤ËÇòÈ±¤È¿¿¤ÃÇò¤Ê¥Ò¥²¡¢¤µ¤é¤Ë¹õ±ï¤Î´ã¶À¤Ë¹õ¤ÎÄ³¥Í¥¯¥¿¥¤¤È¡¢¤É¤¦¸«¤Æ¤â¤¢¤ÎÌ¾Êª¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¿ÍÊª¤¬¡Ä¡£
¡¡Âç¼ê¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¡Ö¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¡¦¥Õ¥é¥¤¥É¡¦¥Á¥¥ó¡Ê£Ë£Æ£Ã¡Ë¡×¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥«¡¼¥Í¥ë¤ª¤¸¤µ¤ó¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¡¢ÀÊ¤ËºÂ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»þ¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ò±þ±ç¡££±£¹£¸£°Ç¯£±£²·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÁÏ¶È¼Ô¤ÎËÜ¿Í¤¬¸½À¤¤Ë¹ßÎ×¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢ÆüÊÆ¤Î£Ó£Î£Ó¤ä¥Í¥Ã¥È¾å¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¥«¡¼¥Í¥ë¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¡×¡Ö»î¹ç¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤ÉÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡£Ë£Æ£Ã¼Ò¤ÏÊ¸»úÄÌ¤ê¡¢¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼½£¤ÇÃÂÀ¸¡£¥È¥í¥ó¥È¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥«¥Ê¥À¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿·Ê¹¼Ò¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¥Ï¥¤¥Ö¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥«¡¼¥Í¥ë¡¦¥µ¥ó¥À¡¼¥¹¤¬¥«¥Ê¥À¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º»ö¶È¤ò´ÆÆÄ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢£¶£µÇ¯¤Ë¥ß¥·¥µ¥¬¤Ë°Ü½»¤·¡¢£¸£°Ç¯¤Ë£¹£°ºÐ¤ÇÀÂµî¤¹¤ë¤Þ¤Ç¥«¥Ê¥À¤Ë¤ª¤±¤ë£Ë£Æ£Ã¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÁ´¸¢¤ò¾¸°®¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Á´ÊÆ¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÉñÂæ¤Ëà¥ê¥¢¥ë¡¦¥«¡¼¥Í¥ë¤ª¤¸¤µ¤óá¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏÆ±¼Ò¤ÎÀëÅÁ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¡Ö£Ë£Æ£Ã¥«¥Ê¥À¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ï¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÌÏÍÍ¤ä¡¢Ãæ·Ñ±ÇÁü¤Ë±Ç¤ê¹þ¤ó¤À»Ñ¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢Á°½Ð¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¡Ê£×£Ó¤Î¡ËÇ®¶¸Åª¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¼õ¤±¡¢£Ë£Æ£Ã¥«¥Ê¥À¤¬°Õ¿ÞÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¤Èà¥Í¥¿¤Ð¤é¤·á¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥«¥Ê¥ÀºÇÂç¤ÎÆü´©»æ¡Ö¥È¥í¥ó¥È¡¦¥¹¥¿¡¼¡×¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÎÅÁÀâ¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜµå³¦¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤¿¡Ö¥«¡¼¥Í¥ë¡¦¥µ¥ó¥À¡¼¥¹¤Î¼ö¤¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊóÆ»¡££¸£µÇ¯¤Ë¥»¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºå¿À¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤¬ÂçÁû¤®¤·¡¢Å¹Æ¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥µ¥ó¥À¡¼¥¹Áü¤òÂçºå¡¦Æ»ÆÜËÙÀî¤ÎÀîÄì¤ËÄÀ¤á¤Æ°ÊÍè¡¢¥Á¡¼¥à¤¬Ä¹¤¯ÄãÌÂ¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÅÔ»ÔÅÁÀâ¤À¡£
¡¡Æ±»æ¤Ç¤Ï£²£°£°£¹Ç¯¤Ë°ú¤ÍÈ¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¡Ö±ø¤ì¤ÆÎ¾¼ê¤È´ã¶À¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Û¤Û¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤Þ¤ë¤ÇºÇ¸å¤Ë¼«Ê¬¤¬¾Ð¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡££²£°£²£³Ç¯¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Êºå¿À¡Ë¤Ï£³£¸Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¡ÊÆüËÜ°ì¡Ë¤Ç¼ö¤¤¤ò²ò¤¤¤¿¡×¤È¤·¡Ö¤³¤Î¥µ¥ó¥À¡¼¥¹¤Î¤½¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¼ö¤¤¤ò»ý¤Á¹þ¤á¤ë¤«¤Ï¡¢Èà¼¡Âè¤À¡£ÆüÍËÆü¤ÎÌë¤Ï¸ú²Ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»³ËÜ¤¬´°Åê¤Ç°µÅÝ¤·¤Æ¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¬¡Ä¡£
¡¡Âè£³Àï¡Ê£²£·Æü¡áÆ±£²£¸Æü¡Ë¤«¤é¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç£³Ï¢Àï¡£¤É¤Á¤é¤Ë¾¡Íø¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢£×£Ó¤Î¹ÔÊý¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£