·§ÀÚ¤¢¤µÈþ¡¡ÀéÍÕ¡¦³ûÀî¤Ç¥ä¥Þ¥¶¥¯¥é¿¢¼ùº×¤Ë»²²Ã¡ÄÌÚ¡¹¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Î»Ò¶¡¤ß¤¿¤¤¡×¡¡
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î·§ÀÚ¤¢¤µÈþ¡Ê£´£µ¡Ë¤¬£²£¶Æü¡¢ÀéÍÕ¸©³ûÀî»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¤µ¤¯¤é¥Õ¥§¥¹¡Á¹¤²¤è¤¦¡¡ßê¤á¤¯ÎÐ¡¡Ì¤Íè¤Ø¤È¡×¤ÈÂê¤·¤¿¿¢¼ùº×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡³ûÀî»Ô¤Ç¤Ï¥³¥Ê¥é¤ä¥¯¥Ì¥®¤Ê¤É¤ÎÌÚ¤¬ÅÁÀ÷ÉÂ¤Ç¸Ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö¥Ê¥é¸Ï¤ì¡×¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢£²£°£²£²Ç¯¤«¤é¡Ö³ûÀî»ÔÎÐ¤ÎÊÝÁ´³èÆ°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢ËèÇ¯£±£°£°£°ËÜ¤Î¥ä¥Þ¥¶¥¯¥é¤ò¿¢¼ù¤·¤Æ¤¤¿¡£º£Ç¯¤Ç£´²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¿¢¼ùº×¤Ç¡¢ºòÇ¯¤«¤é»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë·§ÀÚ¤Ï¡ÖºòÇ¯¿¢¤¨¤¿¥µ¥¯¥é¤¬°ìÈÖ¡¢¸µµ¤¤è¤¯°é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£À®Ä¹¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡£¼«Ê¬¤Î»Ò¶¡¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ³ûÀî¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÍè¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â²Ì¤¿¤·¤¿·§ÀÚ¡£¡ÖÍèÇ¯¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¤¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤·¡¢Â¾¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤íÄ©Àï¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤¬ÈþÍÆ¤À¡£ºÇ¶á¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç¤ÏàÈþËâ½÷á¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖºÇ½é¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤´¤¯Ë«¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÈþÍÆ¤ÎÊý¤Ë¤â¾Ü¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£²·î£³Æü¤«¤é¤Ï¡¢»þÍèÁÈ£³£µ¼þÇ¯µÇ°¸ø±é¤ÎÉñÂæ¡Öµæ¶ËÈÇ¡ª¡¡¤½¤·¤ÆÎ¶ÇÏ¤Ï»¦¤µ¤ì¤¿¡×¡ÊÇîÉÊ´Û·à¾ì¡Ë¤ËÎ¶ÇÏ¤ÎºÊ¡¦¤ªÎµ¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡£¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤ªÎµ¤ÎÌò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ªÎµ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£