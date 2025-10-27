お得感あるのに、値下げまで！？【GU】着回し力すんごい♡「2ピーストップス」

忙しい毎日、手軽に着回せるアイテムがあるとオシャレがもっと楽しめるのに……。そんな思いに応えてくれそうなのが、お値下げ価格で販売されている【GU（ジーユー）】の「2ピースリブニットポロシャツ」。インナーに同素材のカーデが付いたセットアイテムで、これさえあれば秋冬コーデの幅がぐっと広がるはず。今回はGUスタッフの旬なコーデと共に優秀アイテムの魅力をご紹介します。

着回し力バツグンのカーデ × ポロシャツ

【GU】「2ピースリブニットポロシャツ(ノースリーブ)」\2,990（税込・セール価格）

ノースリーブのポロシャツと同素材のカーデがセットになったお得なアイテム。女性らしいクロップド丈に加え、コーデをすっきりまとめてくれそうなコンパクトなシルエットが魅力です。公式サイトによると「ロングシーズン着用できるサラッとした肌ざわり」とのこと。セットでのコーデはもちろん、それぞれ単体でも着回せるので、今の時期から快適に着られそう。

秋カラーでつくる上品コーデ

2025年秋冬のトレンドカラーとして注目されているレッドの「2ピースリブニット」を使った最旬コーデ。スタイリングに迷いがちな鮮やかな色味のカーデも、同素材のインナーを合わせれば簡単にバランスよくコーデがまとまります。パッと目を引く色使いながら、ブラックのミディスカートを合わせて品の良いスタイルに。

ナチュラルかわいい大人のスタイル

ナチュラルカラーの「2ピースリブニット」は幅広いアイテムに馴染みやすく、ワードローブの一軍入り間違いなしかも。明るいベージュのカーディガンを同色のキャミソールの上にさっと羽織れば、女性らしい優しいムードを感じられるコーデに。カーデのコンパクトな丈感が上半身をすっきりと見せてくれて、ワイドシルエットのパンツとも好相性です。

クールに着こなすブラックカーデ

モードなスタイルにおすすめなのがブラックの「2ピースリブニット」。カーデのやや細身のラインとブラックカラーが全体を引き締めてくれてクールな印象に。ストレートシルエットのスカートに合わせれば、落ち着いた大人らしいスタイルが完成します。重くなりがちな暗い色味のコーデはデコルテを見せることで抜け感を作るのがポイント。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：M.yabu