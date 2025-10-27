【大人のハニーズ】が40・50代にドンピシャ！ 大人の垢抜け♡「グレー色スカート」

落ち着いた大人の雰囲気に見せたいけれど、地味にはなりたくない──そんな40・50代におすすめなのが、グレー色のスカート。【ハニーズ】の一部店舗でも買える大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】には、使いやすさとこなれ感を両立した「グレー色スカート」が目白押し。通勤にも休日にも活躍しそうな、大人の垢抜けにぴったりのアイテムをピックアップして紹介します。

グレーのチェックスカートで大人プレッピーに

【GLACIER lusso】「チェックラップ風スカート」\4,980（税込）

この秋冬のトレンドキーワードのひとつ、『プレッピー』。チェック柄のラップ風スカートは、まるで海外の学生さんが着ているような雰囲気をかもす、今季の気分にぴったりのアイテムです。なかでもグレーとベージュの落ち着いたチェック柄なら、大人でも挑戦しやすいはず。色数が抑えられているので、シンプルなモノトーンのスカートに近い感覚で着こなせそうです。

トレンドの赤トップスが柔らかい印象に

コーディネートを新鮮に見せてくれる赤色は、今季注目のトレンドカラー。華やかな色なだけに、パキッとした黒のスカートを合わせるとコントラストが強くなりすぎてしまうことも。その点、グレーのチェック柄なら柔らかい印象で赤となじんでくれて、こなれ感たっぷりの着こなしが叶いそう。フレアシルエットが、ボディラインを拾わずに上品に見せてくれる効果も。

落ち着いたグレーと美しいプリーツで高見え

【GLACIER lusso】「ニットスカート」\4,980（税込）

重くなりがちな秋冬のコーディネートに軽やかな立体感をプラスする、プリーツスカート。ゆったりとしたシルエットながらも、縦のラインで下半身をすっきりと見せてくれそう。グレーのニット素材なら繊細かつ落ち着いた印象で、きれいなプリーツと相まって5千円以下とは思えなさそうな高見えぶり。

グレーのニットトップスでセットアップ風に

モノトーンかつすっきりとしたフォルムなので、合わせるトップスを選びにくいところも魅力。トレンドのゆったりシルエットのトップスを選んでも、もたつき感なく着こなせるはず。写真のスタイリングのように、あえて同色同素材のグレーのニットトップスを合わせてセットアップ風に仕上げるのもおすすめ。洗練されたモードな雰囲気での着こなしが叶いそうです。

