ワールドシリーズ第2戦

2年連続の世界一を目指す米大リーグのドジャースは25日（日本時間26日）、敵地カナダ・トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦を5-1で制し、通算1勝1敗とした。先発の山本由伸投手が、ポストシーズン2試合連続完投勝利。同僚からも賛辞がズラリと並んだ。

初回に無死一、三塁の大ピンチを脱した山本は、3回に1点を失ったものの、4回以降はパーフェクト。強力打線を封じ込め、9回4安打1失点でポストシーズン2試合連続完投勝利を挙げた。

圧倒的なパフォーマンスにチームメートからも賛辞が止まらない。

ドジャース一筋で通算223勝を誇るレジェンド、カーショーも脱帽。ロッカールームで取材に応じる様子を米地元局「NBCロサンゼルス」のマイケル・J・デュアルテ記者が自身のXで公開。「アメージングだよ。最もアメージングだったのは、初回を切り抜けたことだと思う。無死一、三塁でブラッディ（ゲレーロJr.）を迎えていたんだから」と振り返った。

米スポーツ専門局「FOXスポーツ」のMLB専門Xは、試合後に取材に応じるスミスの動画を公開。捕手として快投を支えた男は、「直近の2試合は楽しかった。彼は何でもできるからね。ストレートの制球が凄く正確だし、カーブやスプリットも持っている。今日はカットボールやツーシームも上手く投げていた。とにかく全てが上手くいって、相手を翻弄し続けていたよ」と話した。

米専門メディア「ドジャース・ネーション」の公式YouTubeは“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデスのインタビュー映像を公開。「彼は漢だよ。まさに漢だ。だからこそ、彼がアメリカに渡ろうとしたとき、誰もが欲しがったのさ」と称賛した。

さらに投手史上最高額となる12年総額3億2500万ドル（約463億円＝当時）の契約を「その金額に見合うだけの価値がある。彼はそれを証明してきたんだ」とし、「知っての通り、アメリカでほぼすべてのことを成し遂げてきた彼の、ここ2年間の成長ぶりは凄まじい。本当に素晴らしいよ」と続けていた。



（THE ANSWER編集部）