オリックス・阿部翔太投手（３２）が２６日、サイドスローに挑戦中であることを明かした。５年目の今季は６月１０日に出場選手登録を抹消され、その後は再昇格を果たせずシーズンを終了。秋季練習中に岸田監督ら首脳陣と面談のうえ「２年連続で結果も出ていない。不安もあるけど、このままじゃいけない」と大きな決断を下した。

２３年には自己最多の４９試合に登板したが、直近２年の登板試合数は１７、１６と減少。「何かを変えたいと思った時に、ちょっと変えるなら大胆に変えた方が（いい）」。３２歳でのモデルチェンジにも、迷いはなかった。「チームに（右の）サイドスローがいないと考えた時に、そこで勝負するのは悪いことではない」。その「希少性」を武器に、活路を切り開く決意だ。

「横で投げるのもいいかもね」と、きっかけを与えてくれたのが比嘉投手コーチ。現役時代、通算４１８試合で９３ホールドを記録した右のサイドの“職人”だ。同コーチは「本人の可能性のなかでの初期段階。（経験は）全部伝える」とサポートを約束。阿部は「フォームのことを教えてくださる。比嘉さんが近くにいるのはすごく心強い」と、「お手本」の存在を喜んだ。

２５日は大阪・舞洲で、サイドにしてから２度目のブルペン入り。１１月６日からの高知キャンプにも参加し、固めていく計画だ。「腕を下げたからといって使ってもらえる訳でもない。この年でゼロからというのもなかなか難しいかもしれないけど、必死でやりたい」と、ラストチャンスは十分に自覚。代名詞の「ガッツ」を武器に、野球人生を懸けた勝負に挑む。（南部 俊太）