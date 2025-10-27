巨人の坂本勇人内野手（３６）が２６日、Ｇ球場で自主練習を行い、今季限りで現役を引退した長野久義外野手（４０）から託された日本一奪還への決意を語った。“サカチョー”として、チームをけん引した盟友を「勝手にライバルだと思っていた」と表現。ともに主力として活躍した１２年の日本一を経験する現役唯一の選手となったが「まだまだ頑張らないといけない」と、自らを奮い立たせた。

盟友への惜別の思いがこみ上げた。今季限りで長野が現役を引退。ＣＳ敗退が決まるまでナインへの報告は控えられていたが、坂本にだけは事前にその旨が伝えられていた。打ち明けられた時のことを思い返しながら、坂本が胸の内を明かした。

「今だから言いますけど、最後、ＣＳで打席に立つ姿だったりとかはすごく見たかったなというのはあった。そこはすごい残念でしたし、しょうがないことでもあると思うんですけど…。後輩たちのためにいろいろと勉強させてくれる先輩でした」

プロ４年目の２０１０年に４歳年上の長野が入団した。グアム自主トレで一緒に汗を流し、計１２年同じチームでプレー。「サカチョーコンビ」として、リーグ優勝や日本一など数々の功績を残してきた。１２年の最終戦で最多安打のタイトルを分け合ったシーンはハイライトのひとつ。かけがえのない存在として高め合いながら苦楽をともにしてきた。

「同じ時代に一緒に野球ができて、同じレギュラーとしてやって。僕の中では勝手にライバルだと思っていました。（自分より）後から（巨人に）入ってきた人で、『すげえこの人』って思った人は長野さんしかいないかなというぐらいです。負けたくないなって思いながらやっていました」

チームは２０１２年を最後に日本一から遠ざかっている。長野が現役を退いたことで、当時の日本一を経験している巨人の現役選手は坂本だけとなった。１４日の引退会見では長野から「（２０１２年以来の）日本一になってほしいと思ってますし、まだまだ若いのでもうひと花も、もうふた花も咲かせてほしい」とエール。奮い立たないはずがない。熱い思いを託され、日本一奪回への決意は改めて強くなった。

「会見の中で日本一になってほしいと言ってくれてましたし、やっぱり日本一になる良さを知っている人なので。今の若い子たちにも経験してほしいなと思っている。そのために僕もまだまだ頑張らないといけないなと思っています」

今季、夏場以降は代打の切り札として存在感を発揮したが、残った成績は満足のいくものではなかった。２年目以降では最少となる６２試合の出場にとどまり、打率２割８厘、３本塁打、２２打点。不本意な数字が並んだ。１２月１４日で３７歳となるが、このまま終わるわけにはいかない。奮起する理由は存分にある。覚悟新たに挑む２０年目の来季。戦友の願いを受け継ぎ、チームを１４年ぶりの頂点へと連れていく。（宮内 孝太）

◆２０１２年の巨人 ４月中に借金７になるなどスタートダッシュに失敗したが、５月以降は盛り返し、８６勝４３敗１５分けの貯金４３で３年ぶりのリーグＶを達成した。「１番・坂本」、「３番・長野」で開幕し、４月下旬からは「１番・長野」、「３番・坂本」が定位置に。レギュラーシーズン最終戦では１番に座った坂本が３安打を放つと、３番・長野は代打を送られて交代。２人で最多安打のタイトル獲得となり、長野がベンチからガッツポーズを見せると、坂本はベース上で涙を浮かべた。ＣＳ最終Ｓでは中日に３連敗を喫してから３連勝で突破。日本シリーズでは日本ハムに４勝２敗で３年ぶりの日本一に輝いた。