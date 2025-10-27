◆報知新聞社後援 ▽第４３回全日本大学女子駅伝対校選手権（２６日、弘進ゴムアスリートパーク仙台発着＝６区間３８・０キロ）

城西大が２時間３分２８秒で２０００年以来２５年ぶり３度目の優勝を飾った。１区の本間香（きょう、１年）の区間新記録から首位を走り続け、５区の本沢美桜（２年）で３位に後退も、トップと１分１７秒差で迎えた最終６区で主将の金子陽向（ひなた、４年）が区間新記録の猛追。ラスト約１キロで大東大を抜いて首位を奪い返し、杜（もり）の都に復活の大逆転勝利を刻んだ。（雨、１５・５度、湿度８９％、北北東の風１・１メートル＝スタート時）

雨の降る杜の都で、主役になった。城西大の金子は両手の人差し指を突き上げ、満面の笑みでトップのゴールテープを切った。「素直に、うれしい気持ち。たくさんの人にありがとうと伝えたい」。歓喜の輪に加わった赤羽周平監督（４６）は「感動をもらった」と興奮気味に話し、自身が走った２０００年以来２５年ぶりの復活Ｖを見守った妻の有紀子コーチ（４６）も「うれしいという言葉では収まらない」。城西大のイエローカラーが、秋の杜の都に映えた。

１区から首位を走り続けた城西大は、大東大のサラ・ワンジル（３年）らエースがしのぎを削る最長５区で３位に後退した。ただ「ここで私が頑張らなくてどうするんだ」と金子。トップと１分１７秒差で迎えた最終区間（７・６キロ）。強い思いでタスキを受けると、差をグングン縮めた。「行くしかない。自分でカツを入れた」。ラスト約１キロ。ついに首位・大東大を捉え、抜き去った。頼れる主将が区間新記録の激走で、大逆転Ｖを呼び込んだ。

厚い信頼関係が、城西大の強さだ。１８年に赤羽夫妻が母校の指導者に就任。「駅伝日本一をもう一度、目指す」と目標を立てた。一人一人に合ったメニューを作り、質の高い練習を継続して強化。朝と午後の練習後は必ず一人一人と話し合った。雑談を入れながら一体感を築き「第二のお父さん、お母さんのよう」と金子。「素直に正直に一生懸命に」という指導方針で、選手たちを成長させた。

前回２０年ぶりの表彰台となる３位に入り、今季の目標は今大会と１２月３０日の全日本大学女子選抜駅伝（富士山駅伝）の「学生駅伝２冠」。全員が同じ方向を向いて練習したことで部内競争も激化した。「レベルの高いチームになった」と有紀子コーチも納得の仕上がりだ。「もう一度、城西大学らしい走りで、頂点を目指したい」と金子。２冠達成で完全復活ののろしを上げる。（手島 莉子）

◆城西大 １９６５年創立。埼玉・坂戸市にキャンパスがある。女子駅伝部は８９年に創部。全日本大学女子駅伝には９０年に初出場し、９５年以降は３１年連続で出場を継続。９８、２０００年、２５年の３度優勝。主なＯＧは、０８年北京五輪長距離（５０００メートル、１万メートル）代表で現コーチの赤羽有紀子さん。