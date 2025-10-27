◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第２戦 ソフトバンク１０―１阪神（２６日・みずほＰａｙＰａｙ）

「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」は、みずほペイペイドームで第２戦が行われ、ソフトバンクが阪神を下し、１勝１敗のタイに戻した。１点を追う初回に栗原の適時打で追いつき、続く山川穂高内野手（３３）の右翼フェンス直撃の２点二塁打で勝ち越し。２回は両チーム通じて今シリーズ（Ｓ）１号となる山川の３ランなどで一挙６点を追加した。周東佑京内野手（２９）は日本Ｓ新記録となる１試合５安打をマーク。自身シリーズ初登板の上沢は６回１失点で先発の任務を全うした。第３戦は２８日に甲子園で行われる。

悩める大砲が目覚めた。先制された初回に同点とし、なおも２死一、二塁。山川が自身の流れもチームの流れも変えた。外角の１５１キロを右中間へ。「クリが同点にしてくれたから。クリが打たなかったら、きつい展開だった」と栗原の同点打に続いた。フェンス直撃の勝ち越し２点二塁打。決勝打になった快音が、１４安打１０得点の猛攻を呼んだ。

不動の４番として日本シリーズを迎えた昨年とは立場が激変。不振の今季は下位打線での出場も目立ち、第１戦はスタメンから外れた。代打で四球を選び、この日は６番。「悔しさはあったけど、自分の責任」と、無心のシリーズ初スイングで意地を見せた。

この一打で、ＣＳから７試合連続３得点以下だった打線も爆発。２回に一挙６点を奪った。締めはまたも山川だ。２死一、二塁でスライダーを捉え、“ドヤ顔”で歩いた。左中間へ距離１３３メートル（データはＮＰＢ＋）の特大３ラン。昨年の第２戦（横浜）に続く自身２本目の日本シリーズ弾に「完璧。今年一番くらい」と納得した。「僕が打って（勢いがつき）たくさんの人が打てた。こういう試合は大きい」とニヤリ。３回までの２ケタ安打は１０年第２戦の中日（対ロッテ）以来、シリーズ２度目となった。

ポストシーズンは連日の早出練習を行い「きょうはアーリー（早出）から良かった」と実感。スローカーブを打ち続け「遅い球を打つと、フォームのことに集中できる」と、西武時代からの練習法で体に覚えさせた。その早出では、ＣＳからグラウンドに私物の大音量スピーカーを持参。８０〜９０年代の“懐メロ”を流してナインを和ませてきたが、ついに“本業”での本領発揮でチームに火をつけた。

昨年は本拠地で３連敗。１勝１敗とした小久保監督は「みなさんに勝ちを見せられなかったので、うれしい。（第３戦から）アウェーですが、ホークスらしい野球で勝ち切りたい」と次戦を見据えた。甲子園の大声援が待っているが、ヒーローは「大きすぎると、何を言っているか分からないので。楽しみます」と独特の攻略法を宣言。左脇腹痛から復帰したばかりの近藤は守備ができないため、復活をアピールした大砲が敵地での４番候補だ。（安藤 理）

◆シリーズ記録室

▼２ケタ得点５度目 ソフトバンクは打線が１４安打で１０点を奪い快勝。前身球団を含め、日本シリーズでチームの２ケタ得点は（カッコ内はシリーズ勝敗）

スコア （勝―敗）

５９年〈１〉戦１０―７巨（４―０）

０３年〈２〉戦１３―０神（４―３）

１７年〈１〉戦１０―１Ｄ（４―２）

２０年〈２〉戦１３―２巨（４―０）

２５年〈２〉戦１０―１神（ ？ ）

５度目。過去４度のシリーズは全て優勝している。

▼山川１０人目 チーム１０得点のうち、山川が初回の勝ち越し２点二塁打、２回の３ランで５打点を稼いだ。シリーズで１試合５打点以上は、２０年〈２〉戦にシリーズ最多タイの６打点を記録したデスパイネ（ソ）以来、１０人目（６打点３人、５打点７人）。先制２ランを含む３安打３打点だった昨年の〈２〉戦に続き、今年も〈２〉戦目に活躍。チームの勝利に貢献した。（阿部 大和）