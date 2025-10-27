¡Ø¥Ù¥¹¥È¥Ò¥Ã¥È²ÎÍØº×¡Ù11¡¦13À¸ÊüÁ÷·èÄê¡¡µÜº¬À¿»Ê¡õ¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î¤¬ºÆ¥¿¥Ã¥°¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡¡ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¹±Îã²»³ÚÆÃÈÖ¡Ø¥Ù¥¹¥È¥Ò¥Ã¥È²ÎÍØº×2025¡Ù¤¬¡¢11·î13Æü¸á¸å7»þ¤«¤éÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤âµÜº¬À¿»Ê¡¢¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î¤¬MC¥¿¥Ã¥°¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥Ù¥¹¥È¥Ò¥Ã¥È²ÎÍØº×¡Ùº£Ç¯¤â¥¿¥Ã¥°MC¡ªµÜº¬À¿»Ê&¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢1968Ç¯¤Ë¡ØÁ´ÆüËÜÍÀþÊüÁ÷Âç¾Þ¡Ù¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤·¡¢57²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£º£Ç¯¤âÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤«¤é3»þ´Ö¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤È¤Ê¤ê¡¢2025Ç¯¤òºÌ¤Ã¤¿¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸·ë¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÆÃÊÌ´ë²è¤âÊüÁ÷¤¹¤ë¤Ê¤É°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÌ´¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÁ÷¤ë¡£
¡¡½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢²Î¾§³Ú¶Ê¡¢ÆÃÊÌ´ë²è¡¢´ÑÍ÷Êç½¸¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£¤Ò¤ÈÂÀè¤Ë½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Ê¬¤«¤ë¾·ÂÔ¾õ¹¹ð¤âÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ë·Ç½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¡Ø¥Ù¥¹¥È¥Ò¥Ã¥È²ÎÍØº×2025¡Ù
2025Ç¯11·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë¸á¸å7»þ¡Á¸á¸å9»þ54Ê¬
¡ÚMC¡ÛµÜº¬À¿»Ê¡¢¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î
¢£¥³¥á¥ó¥È
µÜº¬À¿»Ê¡§º£Ç¯¤â¤³¤Îµ¨Àá¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿!!ËüÇî¤ÎÇ®µ¤¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À»Ä¤ëÂçºå¤«¤é3»þ´Ö¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤¹¡ªº£Ç¯¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ò¥Ã¥È²ÎÍØº×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥³¥é¥Ü¤òÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤«¤é¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£ËÍ¤âº£¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª11·î13Æü¡¢À¸ÊüÁ÷¡£¤¼¤Ò¡¢¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤!!
¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î¡§½ë¤¤²Æ¤¬¤ä¤Ã¤È½ª¤ï¤ê½©¤¬Íè¤¿¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢Ç®¤¤Ç®¤¤¥Ù¥¹¥È¥Ò¥Ã¥È²ÎÍØº×¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤¹¤Ð¤é¤·¤¤1Ç¯¤Î½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¢Á´ÎÏ¤Ç¡¢¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤Î¿´¤Ë»Ä¤ë²»³Ú¤ò!!
