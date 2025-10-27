豊島心桜＝『週刊プレイボーイ』45＆46号（集英社）　（C）栗山秀作／集英社

　俳優でグラビアアイドルの豊島心桜（22）が、27日発売の『週刊プレイボーイ』45＆46号（集英社）の表紙＆巻頭グラビアに登場した。

　豊島は、2003年9月25日生まれ、新潟県出身。俳優だけでなく、23年11月に『週刊プレイボーイ』でグラビアデビューを果たすと、キュートなルックスと破壊力バツグンのプロポーションで人気を博し、“グラビア界最強のラスボス”として注目を集めている。

　今回は、バリ島ロケを敢行。衝撃の“たわわ”カットをはじめ、唯一無二の“わがままボディ”を存分に、大胆に見せている。

　そのほか同号には、蒔埜ひな、姫野ひなの、平嶋夏海、青井春、さくらもも、星名美津紀、木部桃花が登場する。