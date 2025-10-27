ÅÄ¸¶Áí°ìÏ¯»á¡ÖÎ©·û¤Ïº¸Íã¡×¤Ë±öÂ¼Ê¸²Æ»áÈ¿ÏÀ¡Ö°ìÉô¤ÎÀ¼¤ÎÂç¤¤¤µÄ°÷¤¬¼´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÂçÁû¤®¡×
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î±öÂ¼Ê¸²Æ»²±¡µÄ°÷¡Ê47¡Ë¤¬26ÆüÊüÁ÷¤ÎBSÄ«Æü¡ÖÄ«¤Þ¤ÇÀ¸¥Æ¥ì¥Ó¡×¡ÊËè·îºÇ½ªÆüÍË¸á¸å7»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£»Ê²ñ¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥ÈÅÄ¸¶Áí°ìÏ¯»á¡Ê91¡Ë¤«¤é¤Î¡Öº¸ÍãÅª¡×¤È¤¤¤¦ÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤ËÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤ò¤á¤°¤ëµÄÏÀ¤ÎÃæ¤Ç¡¢±öÂ¼»á¤Ï¡Öº£²ó¤ÎÁªµó¤«¤éÏ¢¹ç¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Ä¾Á°¤Þ¤Ç¤Ï´Ø·¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤±¤É¡¢¾ÃÈñÀÇ¤òÁ´Éô¤Ê¤¯¤»¡¢¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤ÏÍðË½¤À¤È»×¤¦¡£¥¼¥í¤«É´¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¡ÖÊª²Á¹â¤ò¡¢¤³¤ì¤ò²¿¤È¤«¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¤¤¤¯¤éµëÎÁ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤âÊª²Á¹â¤ÎÊý¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢¤Ã¤Æ²¿¤Ç¤ß¤ó¤Ê¹ç°Õ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥±¥ó¥«¤Ð¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤ÈÌäÂêÄóµ¯¤·¤¿¡£
¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢ÅÄ¸¶»á¤Ï¡ÖÎ©·û¤¬°ìÈÖ¥À¥á¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£±öÂ¼»á¤Ï¶ì¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¡©º£¡¢°ìÈÖ¤Þ¤È¤â¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¥Ü¥ä¤¯¤È¡¢ÅÄ¸¶»á¤Ï¡ÖÎ©·û¤¬¤³¤Î¹ñ¤ò¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤Î¤«¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¡¢¡Ö¤¤¤¤°¤¤¤Ï¤È¤â¤«¤¯¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÊý¸þ¤Ï¤¢¤ë¤ï¤±¤Í¡£Î©·û¤Ï²¿¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤êÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
±öÂ¼»á¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤¤Á¤ó¤ÈÊý¸þÀ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¤âº¤ÏÇ¡£ÅÄ¸¶»á¤¬¡Ö¤â¤Ã¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Î©·û¤Ï¤ä¤ä¸À¤¨¤Ð¡¢º¸Íã¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢±öÂ¼»á¤Ï¡Ö¤½¤¦¤«¤Ê¤¢¡©¤½¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Ç²®¸¶Çî»Ò»á¤¬¡Ö±öÂ¼¤µ¤ó¤Ï¾ÃÈñÀÇ¾ÃÈñÀÇ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Ç¤âÅÞ¼ó¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¡¢ÅÞ¼ó¤Ï¾ÃÈñÀÇ¤ò¸ºÀÇ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¿Ê¤á¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Î©·û¤ÎÃæ¤Ç¤â¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¡¢ÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ë¸ÀµÚ¡£±öÂ¼»á¤Ï¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿À¯ºö¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢Îã¤¨¤Ð°ìÉô¤ÎÀ¼¤¬Âç¤¤¤µÄ°÷¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¯ºö¤Î¼´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÂçÁû¤®¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤Ã¤Á¤Ë¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ß¤ó¤ÊÌÜ¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎËÜÅö¤ÎÀ¯ºö¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡×¤È¼áÌÀ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÈ¯¸À¤ËÂÐ¤·¡¢ÅÄ¸¶»á¤Ï¤µ¤é¤Ë¡ÖËÜÅö¤ÎÀ¯ºö¤Ï²¿¤À¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£±öÂ¼»á¤Ï¡ÖÅÄ¸¶¤µ¤ó¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¡¢°ã¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¡¢²¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡¢¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¡¢¤¿¤Ö¤ó¤½¤³¤Ã¤Æ»ä¤¿¤Á¤¬À¯ºö¤Ë¼¨¤·¤Æ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤ÎÅÄ¸¶»á¤Ï¡Ö¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¨¤Ð¡¢ËÍ¤é¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤ä¤äº¸ÍãÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¤¬¡¢±öÂ¼»á¤Ï¡Ö¤¨¡©¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡©º¸Íã¤ÇÇÉÆâ¤è¤Í¡£ÌîÅÄ¤µ¤ó¤Ã¤Æº¸Íã¤Ç¤¹¤«¡¢°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢¤½¤³¤ÏÅÄ¸¶»á¤âÇ¼ÆÀ¡£±öÂ¼»á¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¸í²ò¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¡Öº¸Íã¡×¤Î»ØÅ¦¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£