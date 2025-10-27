「やっぱり半額もらっていい？」とデート後に請求されたり、「ヤリモク」に遭遇したり…タイプの違うこじらせ女性4人の恋愛群像劇【作者に聞いた】
X(旧Twitter)上で数万いいねを獲得する“万バズ”漫画を連発している漫画家、港区カンナさん(@mina_kan_chan)。本稿では、漫画『東京モブストーリー 〜ヒロインになれない私たち〜』の内容について作者にインタビューした。
■「ヤリモク」に遭遇…共感を呼ぶアラサー女性のリアルな心情
港区カンナさんは、2023年3月から漫画の投稿を開始し、約半年間で13万フォロワーを獲得。「恋愛」「婚活」「闇深」をテーマに、男女のすれ違いや、女性が抱えがちなコンプレックスを作品にしている。リアルな心情を捉えた漫画は大きな共感を得たり、ときに引用ポストやリプライで議論が巻き起こったりする。
漫画『東京モブストーリー 〜ヒロインになれない私たち〜』は、それぞれタイプの違う「こじらせ方」をした25歳女性4人の恋愛群像劇だ。タイトルの通り、「本当は少女漫画の主人公みたいになりたいのに、脇役のような生活をしている」女性たちを描いている。
今回、物語が始まった「しおり」は、婚活アプリを始めたもののなかなかうまくいかない女性だ。周囲が結婚して焦る気持ちはあるが、本当に結婚したいのか迷いがある。この設定は、マッチングアプリで婚活中の女性が共感できるような内容にしたと語る。
しおりが婚活アプリで出会う男性の描写は非常にリアルだ。「アプリでいい人に出会えない」「イケメンに出会えたと思ったらヤリモクだった」など、婚活女性がよく悩んでいることをもとに考えたと語った。
