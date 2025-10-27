「南米で最も人口が少ない」人口64万人の小国がW杯予選でなんと首位！ 初出場に近づく快進撃に海外驚嘆「約50年前はオランダの一部だった」
北中米ワールドカップの出場国は、48か国のうち28か国がすでに決定した。
まだ出場国が１つも決定していない北中米・カリブ海予選で、初出場の可能性を高めているのが、人口64万人の小国であるスリナムだ。
グループAで、ここまでパナマと同じ勝点６ながら総得点で首位に立っており、残り２試合でトップを維持すれば、初めてのワールドカップ出場が決定する。
海外の大手スポーツメディア『The Athletic』もこの快進撃に注目。「スリナムは南米で最も人口の少ない国で、代表チームは北中米・カリブ海予選に出場している」と紹介している。
「スリナムはグループ首位（得点数でパナマを上回る）で、11月の２試合後もグループ首位を維持すれば、ワールドカップ出場権を獲得する。２位になれば、大陸間プレーオフに進出できる可能性もある」
同メディアは、「スリナム代表の選手は、スリナムのロビンフッドからイングランドのハダースフィールドまで、世界中のクラブでプレーしている。約50年前に独立する前はオランダの一部だった。フィルジル・ファン・ダイクなど、多くの著名なオランダ人選手がスリナムにルーツを持っている」と続けた。
驚きの快進撃を見せるスリナムは、11月13日にホームでエルサルバドル、18日にアウェーでグアテマラと対戦。このまま首位で予選を勝ち抜けるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本は何位？ 最新FIFAランキングTOP20か国を一挙紹介！２位と３位が変動、トップ10に返り咲いた強豪国は？
