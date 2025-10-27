¡Ú¥´¥ë¥Õ¡Û´ä°æÌÀ°¦¡¡ÄìÎÏ¤Î3°Ì¡¡Æ±À¤Âå&Æ±¶¿¤Îº´µ×´ÖV¤Ë»É·ã¼õ¤±¤ë
¡¡¡þ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡NOBUTA¡¡GROUP¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºGC¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹ºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯10·î26Æü¡¡Ê¼¸Ë¸©¡¡¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºGC¡á6562¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë
¡¡º£µ¨¤«¤éÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Ë¼çÀï¾ì¤òÃÖ¤¯´ä°æÌÀ°¦¡Ê23¡áHonda¡Ë¤¬70¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»13¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Á°È¾¤Ç3¥Ü¥®¡¼¤È¶ì¤·¤ó¤À¤¬¡¢11ÈÖ¤«¤é5Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÃ¥¤¤¡¢ÊÆ¥Ä¥¢¡¼Í¥¾¡¼Ô¤ÎÄìÎÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£Æ±¤¸02Ç¯ÅÙÀ¸¤Þ¤ì¤Îº´µ×´Ö¼ëè½¤ÎÍ¥¾¡¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¡¢ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Î»Ä¤ê4Àï¤Ë¤âÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿ÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤Âç²ñ¤Ç¡¢´ä°æÌÀ¤¬¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¥é¥Ã¥·¥å¤ò¸«¤»¤¿¡£Á°È¾¤Ï3¥Ü¥®¡¼¤â11¡¢12ÈÖ¤Ç10¥á¡¼¥È¥ë¤ò¤Í¤¸¹þ¤à¤Ê¤É°ÕÃÏ¤Î5Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ç3°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤À¡£¡Ö¹²¤¿¤À¤·¤¤¥´¥ë¥Õ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¸åÈ¾¤Ï¤Ê¤ó¤«ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥Ã¥È¤¬Æþ¤ë¤ÈÎ®¤ì¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡12ÈÖ¥Ñ¡¼5¤Ç¤ÏÂåÌ¾»ì¤Î¡ÈÄ¾¥É¥é¡É¤Ç2¥ª¥ó¤òÁÀ¤¤¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£¥°¥ê¡¼¥ó¤Ï³°¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤¬´ä°æÌÀ¤ÎÅ¯³Ø¡£¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Àº¿À¤ò¾ï¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤Þ¤¿¼¡¤ËÎÉ¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬¤Ç¤¤ë¡£¼ºÇÔ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤Éµ¤»ý¤Á¤ÇÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º´µ×´Ö¤ÈÆ±¤¸02Ç¯ÅÙÀ¸¤Þ¤ì¡£²«¶â¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Ê¤É¸Æ¾Î¤â¤Ê¤¤À¤Âå¤À¤¬¡¢Æ±¶¿¤Îºë¶Ì¤Ç¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤«¤é¶¥¤¤¹ç¤Ã¤¿¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÆÈÁö¤òÌÜ¤Ë¤·¡Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Æ¥Ñ¥Ã¥È¤â¤¦¤Þ¤¤¡£ÆÃ¤Ë¥¢¥¤¥¢¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¡£·ä¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÃ¦Ë¹¡£°ìÊý¤Ç¡ÖÃ¯¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤âËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡10·î°Ê¹ß¤Ï¥Ï¥ï¥¤¢ªÆüËÜ¢ª´Ú¹ñ¢ªÆüËÜ¤È¶¯¹ÔÆüÄø¤¬Â³¤¥×¥í¥¢¥ÞÀïÁ°Æü¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤ÇµÙÍÜ¤ËÀìÇ°¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂÎÄ´¤ò¸À¤¤Ìõ¤Ë¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¼¡Àï¤«¤éÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤ËÌá¤ê¡¢¼¡½µ¤¬¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¢ºÆ¤Óµ¢¹ñ¤·¤Æ11·î6Æü³«Ëë¤ÎTOTO¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ë»²Àï¤¹¤ë¡£¡ÖÂÎÄ´¤ÏÂç¾æÉ×¡£¤¤¤Ä¤â¸µµ¤¤Ç¤¹¡×¡£´ä°æÌÀ¤ÏÆ±À¤Âå¤Î³èÌö¤âÎÈ¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÁö¤êÀÚ¤ë¡£