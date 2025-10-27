◇女子ゴルフツアー NOBUTA GROUPマスターズGCレディース最終日（2025年10月26日 兵庫県 マスターズGC＝6562ヤード、パー72）

【My ラッキーチャーム】 6月のヨネックス・レディースで初優勝した高野愛姫（21＝Jトラスト銀行インドネシア）のマーカーには愛犬チワワの名前「JIN」が刻まれている。キラキラしたところがこだわりで「普通のマーカーとは違う。凄い好きです」とお気に入りだ。小学1年生の時から飼い始め、高野が名付け親。「なんとなくカッコいい名前。その時の私の中ではジンがカッコ良かった」。毎週欠かさず実家に帰って一緒に遊び、試合中も目に入ると力をもらえる存在だという。「（ボギーを打っても）見るだけで気持ちが変わる」と言う。

初優勝後は上位争いに絡めなかったが、9月のソニー日本女子プロ選手権で8位、翌週の住友生命レディース東海クラシックでは3位に入り、年間ポイントランクの順位が上昇。11月6日開幕のTOTOジャパンクラシック初出場を決めた。「凄く出たかったので、本当にホッとした」。今大会も12位でフィニッシュ。初の大舞台も「JIN」と一緒に戦い抜く。