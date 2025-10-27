¡Ú¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡Û¸µÌÚºéÎÉ¤¬½éV¡¡»Ë¾å3¿ÍÌÜ¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¹¥é¥à¡ª¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¥í¥¹¸ÞÎØÏ¢ÇÆ
¡¡¡þ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°U23À¤³¦Áª¼ê¸¢Âè6Æü¡Ê2025Ç¯10·î25Æü¡¡¥»¥ë¥Ó¥¢¡¦¥Î¥Ó¥µ¥É¡Ë
¡¡½÷»Ò62¥¥íµé¤Ï·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢24Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Î¸µÌÚºéÎÉ¡Ê23¡á°é±ÑÂç½õ¼ê¡Ë¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÁª¼ê¤ò10¡½0¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¹¥Ú¥ê¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ç²¼¤·¤Æ½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¸µÌÚ¤Ï¸ÞÎØ¤ÈÀ¤ÂåÊÌÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î·×5Âç²ñ¤òÁ´¤ÆÀ©ÇÆ¤¹¤ë¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡ÊGGS¡Ë¡×¤òÃ£À®¡£»Ë¾å3¿ÍÌÜ¡¢ÆüËÜÀª¤Ç¤Ï¿ÜºêÍ¥°á¤Ë¼¡¤°2¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¤Ç¡¢28Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ç2Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤ò½é¤á¤ÆÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯2·î¤Ë24ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¸ÞÎØ½÷²¦¤¬¡¢¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÎU23À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£Á°Æü¤Î4»î¹ç¤òÁ´¤Æ¥Õ¥©¡¼¥ë¾¡¤Á¤ÇÀ©¤·¤¿¸µÌÚ¤Ï¡¢·è¾¡¤Ç¤âº£Ç¯¤Î²¤½£½÷²¦¤òÁ´¤¯Áê¼ê¤Ë¤»¤º¡£ºÇ¸å¤Ï¥¢¥ó¥¯¥ë¥Û¡¼¥ë¥É¤ò·è¤á¤Æ²÷µó¤òÃ£À®¤·¡ÖÀ¨¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡£¥±¥¬¤ä¾¡¤Æ¤Ê¤¤»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤¬½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ÆÃ£À®¤Ç¤¤¿¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡00Ç¯¥·¥É¥Ë¡¼¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎÉã¡¦¹¯Ç¯¤µ¤ó¤Î·ì¤ò°ú¤¯¤â¤Î¤Î¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é²²ÉÂ¤Ç¡¢Ã¡¤¾å¤²¤Æ¸ÞÎØ½÷²¦¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤¿¡£¸ÞÎØ¸å¤ÏÇ³¤¨¿Ô¤´¶¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬²áµî¤Ë2¿Í¤·¤«Ã£À®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿GGS¡£º£Âç²ñ¤Ï»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ë°é±ÑÂç¤ÎÌøÀîÈþËû´ÆÆÄ¤Ë¡ÖÁê¼ê¤Î¸¦µæ¶Ø»ß¡×¤òÄÌÃ£¤µ¤ì¤¿Ãæ¡¢¥Þ¥Ã¥È¾å¤Ç¤Î¾¡Éé´ª¤À¤±¤ËÍê¤Ã¤¿¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Ç¹¶¤áÈ´¤¡¢Á´5»î¹çÌµ¼ºÅÀ¤ÈÀ®Ä¹¤ÎÀ×¤â¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï2ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØ¤Ë¿µ½Å¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¼¡¤Ï´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¤¬²¦ºÂ¤ò¼é¤êÂ³¤±¤ë²«¶â³¬µé¤ÎËÉ±Ò¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£