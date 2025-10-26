【40・50代】もイケる！！ 今っぽ感抜群の「ウルフヘア」が超推せる♡

そろそろヘアスタイルを変えてみようかなという40・50代は、「ウルフヘア」を候補にいれてみて。レイヤーカットをたっぷり入れて、ちょっぴりエッジィな雰囲気をまとえるウルフヘアなら、一気に軽やかでオシャレな印象をめざせそう。今回は、ヘアスタイリスト@miiika241さんのInstagram投稿から、40・50代にイチ押ししたいウルフヘアを厳選してご紹介します。

大人に似合う今っぽウルフヘア

女性らしさを残しつつ、清潔感や今っぽい抜け感を演出できるウルフヘアは、40・50代の女性にもぜひ挑戦してほしいヘアスタイルです。トップはころんと丸みをもたせてショートボブのようなシルエットに、襟足は首に沿うようタイトに仕上げると、オシャレでカッコイイ大人女性に近づけそう。

段差を控えめにすると上品に

トップとベースの段差を控えめにすると、上品な印象に。ウルフっぽいシャレ感を楽しみながらも、主張しすぎないシルエットで、初めてウルフヘアに挑戦する人にも取り入れやすそう◎ スタイリングはふんわりしたボリューム感を引き出しつつ、少しラフに仕上げるとこなれた雰囲気になれるはず。

後頭部に丸みを出してお悩みも解消

ボブより長めのレングスを残した、ロブウルフも大人世代におすすめ。顔まわりにもレイヤーカットを入れて、サイドのレイヤーにつなげ、大人の色気を感じさせる毛流れに。後頭部のボリューム感がアップして、髪のボリューム不足に悩む人にもピッタリかも。カラーリングはくすみブラウンで、シーズンムードを楽しんで。

若々しさを演出する短めウルフ

思い切ってショートに近いシルエットで仕上げると、活動的で若々しいイメージをめざせそう。ベースの毛先をパツンと直線的にカットするのも、今っぽさを引き出すポイントです。ベージュやグレージュでまろやかなカラーリングで白髪をぼかしつつ、シャレ見えを狙うのもグッド。大人の秋のイメチェンヘアに、ウルフヘアをおすすめします！

