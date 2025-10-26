40・50代の羽織りに“この1枚”！【しまむら】大人がこなれる♡「ゆるっとカーデ」

肌寒い日のお出かけで、さっと羽織るのにぴったりなカーディガン。【しまむら】に、おしゃれさんたちを夢中にさせているカーディガンがあるようです。ゆるっとしたシルエットと大人っぽいデザインで、秋冬ヘビロテしたくなること間違いなしかも。注目のカーディガンと着こなしを紹介します。

ゆったり羽織れるマキシ丈カーディガン

【しまむら】「ATP7GトッパーCD」\2,420（税込）

ざっくり羽織るのにぴったりな、ダークグレーのカーディガン。長い丈が特徴的で、@naco_roomsさんは「120cm以上の長さをしっかり確保したマキシカーディガン」と紹介。袖にも身幅にも余裕があり、ゆったりしたこなれシルエットを作るのに持ってこいです。ボタンのない前開きの形で、左右についた大きなポケットがデザインのポイント。シンプルな見た目なので、大人カジュアルからきれいめスタイルまで、幅広い着こなしに合わせられそうです。

ワンピ × ロングカーデでスタイルアップ

秋らしいブラウンのシャツワンピの上に、マキシカーディガンをレイヤード。足元にはブーツを合わせ、秋冬らしいコーデに仕上げています。カーディガンの丈とワンピースの丈が揃っていて、バランスのよい着こなしに。落ち着いたダークカラーの組み合わせに、大人の余裕が感じられます。@naco_roomsさんのように黒ベルトでシャツワンピをウエストマークすれば、スタイルアップ効果も期待大。

袖のシルエットに注目なゆるっとカーデ

【しまむら】「TT＊MAOソデボリュCD」\1,969（税込）

ゆるっと着こなせる、大人カジュアルにぴったりのカーディガン。肘下くらいまではふんわりと広がり、手首部分はきゅっと細身になったデザイン袖が魅力的です。深めのVネックは、顔や首回りをすっきり見せられそう。生地にはほどよい厚みがあり、@marino12131さんは「チクチクしないもちふわ」とコメントしています。着心地のよさも垢抜けも、どちらも両立したカーディガンです。

抜け感がポイントの大人カジュアル

@marino12131さんはカーディガンの前を閉めて着用し、バルーンパンツを合わせて抜け感のあるコーデを作っています。袖部分がきゅっと引き締まっているから、ゆったりシルエットのアイテムどうしを合わせてもメリハリのあるきれいな着こなしに。全体的に重く見えないよう、白いインナーをチラ見せさせ、コーデに明るさをプラスしているのもポイントです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@naco_rooms様、@marino12131様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Hina.W