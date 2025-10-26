“この季節”がやってきた！【ZARA】持つだけでテンション上がる♡「ふわふわバッグ」

見た目からぬくもりを感じさせるふわふわ素材のアイテムは、空気が冷え込む秋冬に持ちたくなる存在。今回は、持つだけでおしゃれ気分が盛り上がりそうなふわふわバッグを【ZARA（ザラ）】から紹介します。フェイクファーを大胆に使用したハンドバッグやバケットバッグは、コーデに一点投入で華やかでリッチなムードをプラスしてくれるはず。ぜひビビッときたお気に入りをお迎えしてみて。

メタルチェーンが輝くレディライクなハンドバッグ

【ZARA】「フェイクファーハードハンドバッグ」\6,590（税込）

まるでコスメポーチのような横長のフォルムとフェイクファーの組み合わせが、一点投入でレディライクなムードを高めてくれそうなハンドバッグ。チャーム付きの大ぶりなメタルチェーンやトレンドカラーのブラウンとゴールドカラーの組み合わせも、クラス感を演出します。付属のショルダーストラップで肩がけするのもGOOD。

素材のコントラストが存在感を放つバケットバッグ

【ZARA】「フェイクファー バケットバッグ」\7,990（税込）

ボディ全体がブラックのフェイクファーで覆われ、モードな存在感を放つバケットバッグ。ショルダーストラップや付属のミニポーチにはなめらかなレザー調素材が使用されており、ふわふわのファーとのコントラストがスタイリッシュな印象を醸し出します。素材でひと癖を表現したシンプルなルックスは、大人のキレイめコーデの外し役としてもマッチするはず。

ファーにビーズ刺繍が華やかにきらめくミニバッグ

【ZARA】「光沢のあるフェイクファーミニバッグ」\6,590（税込）

シックなパープルのフェイクファー素材にビーズ刺繍がきらめく大人可愛いミニバッグ。ハンドル部分までふわふわ素材に包まれた愛らしいルックスに、ビーズやチェーンストラップの光沢感がエレガントな華やかさをプラスします。ハンドルはさりげなく結び目のデザインになっているのもポイント。小ぶりなサイズなので、アクセサリー感覚で取り入れてみて。

プラスワンで秋冬ムードを高めるチャームもチェック

【ZARA】「フェイクファーノットチャーム」\2,190（税込）

キーホルダーやキーチェーンを重ね付けするのが熱視線を集めている今、フェイクファー素材のチャームもあわせてチェック。ボール状のふわふわモチーフと結び目を表現したストラップがセットになったチャームは、大人っぽさと遊び心を両立。手持ちのバッグのハンドル部分に付けるだけで、手軽に秋冬気分を楽しめそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

writer：かんだちほ