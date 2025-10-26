秋冬コーデに欠かせない“この1足”！【GU】大人が狙いたい！「本命ブーツ」

秋冬のおしゃれを格上げするなら、足元から変えてみて。【GU（ジーユー）】のブーツは高見えする素材感とシルエットで、大人女性の着こなしをアップデートできそう。今回は脚のラインをきれいに見せてくれそうなブーツを厳選。履き心地も重視した工夫が施されており、活躍すること間違いなさそうです。

今季大人が頼りたい優秀ブーツはこれ！

【GU】「ウルトラストレッチヒールブーツ」\2,990（税込）

公式ECサイトで「前年からつま先の幅を広くしたスクエアトゥ」と紹介され、アップデートして登場したショートブーツ。ストレッチ素材を使用していてフィット感があり、美しいラインをキープできそう。インソールはクッション性をアップさせており、ヒールブーツながらも歩きやすさにもこだわりを感じます。ヒール幅も太めなので、たくさん歩く日にもおすすめ。

厚底で足元にボリュームをプラス

【GU】「ウルトラストレッチコンビネーションロングブーツ + E」\5,990（税込）

シンプルで洗練されたデザインのロングブーツ。厚めのソールが足元にボリュームをプラスし、細身のパンツやミニスカートとの相性が良さそうです。公式ECサイトによると「ウルトラストレッチ素材なので、動きやすく、優れた着心地」とのこと。スエード調のブラウンと、スムースレザー調のブラックがラインナップ。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M