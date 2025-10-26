日替わりで食べたーーーいッ！！【ローソン】朝食・おやつに♡「菓子パン」

小腹が空いたときや朝食、おやつにサクッと食べられる「菓子パン」は、種類が豊富でさまざまな味を楽しめます。今回は、軽めに食べられるものからずっしり食べ応えのあるものまで菓子パンに注目して【ローソン】の気になる商品をピックアップしました！

チーズスイーツ好きは要チェック

「チーズを味わうスイーツみたいなパン」（公式サイトより）として発売されたのは「至福のチーズ & チーズ」。チーズクリームとチーズホイップが詰まったパンの上に、チーズクリームとチーズソボロをたっぷりとトッピング。チーズスイーツならではの酸味やコク、甘じょっぱさを味わえそうです。

秋の味覚を堪能できる菓子パン

「至福のマロン & マロン」も、スイーツのように楽しめるパンとして登場した商品。表面にはねっとりとした栗餡をトッピングし、生地の中に和栗クリームとマロン風味ホイップを詰め込んでいます。ふわっと軽いホイップと濃厚なクリームで、食べ応えがありそうです。

高級感のあるビジュアルと味が◎

\171（税込）とは思えない上品さと高級感が特徴の「キャラメルナッツデニッシュ」。ふんわり甘いデニッシュ生地の真ん中に入っているのは、カスタードクリームとキャラメルホイップ。濃厚なカスタードとほんのりビターなキャラメルが混ざり合い、甘さとほろ苦さがバランス良く引き立ちます。ブランチやティータイムに、ゆっくりと味わいたくなる一品です。

メープル × マーガリンがクセになる味わい

@yuumogu22さんが「めちゃくちゃ美味しい」と大絶賛するのは「メープルナッツメロンパン」。メロンパンの中のメープルフィリングとマーガリンが特徴ですが、アーモンドを練り込み、シュガーを振りかけたメロンパンのクッキー生地も忘れずに注目したいところ。ザクザク食感のクッキー生地とメープルの甘み、ほんのり感じるマーガリンの塩気の絶妙なバランスはリピ買い必至かも。

【ローソン】の「菓子パン」には、スイーツ感覚で食べられる高クオリティ商品が充実。スイーツ欲を満たす味わいは、一度食べたらクセになりそうです。

writer：河合 ひかる