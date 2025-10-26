大人が持ちたい「ベージュバッグ」→【ROPÉ PICNIC】に売ってた！

上品な華やかさを添えてくれる「ベージュバッグ」は、大人コーデにもぴったり。【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】では、ベージュバッグがデザイン豊富に展開中。もこもこのボア使いが可愛いショルダーバッグや、最旬スタイルを楽しめるボストンバッグなど、ミドル世代のおでかけの相棒になりそうなバッグをご紹介します。

大人可愛く映えるボア付きワンショルダーバッグ

【ROPÉ PICNIC】「ムートンライクラウンドワンショルダーバッグ」\5,995（税込）

コロンとしたフォルムと、もこもこのボアが可愛いショルダーバッグ。トレンドのスエード調素材が、秋冬ムードも盛り上げます。ゴールドカラーのバックルがリュクスなムードを演出。260gと軽量でストレスフリーにおしゃれを楽しめそうなバッグは、毎日のお出かけにヘビロテしたくなりそうです。

最旬スタイルの相棒にしたいボストンバッグ

【ROPÉ PICNIC】「旅するボストンバッグ ソフトシンセティックレザーボストンバッグ」\4,994（税込）

美しいフォルムと丸みのあるボックスシルエットが、上品かつ女性らしい雰囲気を演出。今シーズン注目のレディライクな装いと相性が良さそうなボストンバッグ。ショルダーバッグとしても使える2WAY仕様です。公式オンラインストアによると「軽量でコンパクトながら収納力も抜群」とのこと。使い勝手の良さも期待できます。

見た目も実用性も備わった洗練ショルダーバッグ

【ROPÉ PICNIC】「me fit BAG フィットワンショルダーミドルバッグ」\4,994（税込）

ワンショルダーの洗練されたデザインが、大人の魅力を引き出してくれそうなショルダーバッグ。500mlのペットボトル収納可能。公式オンラインストアによると「持っていてストレスがないように脇にフィットするサイズとカーブシルエット」が特徴とのこと。見た目だけじゃなく、使い心地の良さにもこだわりたいミドル世代にぴったりのバッグです。

オンオフ使えるクラシカルなデザインに魅了

【ROPÉ PICNIC】「ベルトデザインクラシックトートバッグ」\4,612（税込・セール価格）

ゴールドカラーのバックルがキラッと光る、ベルト使いがおしゃれのアクセントに。クラシカルなデザインでコーデを格上げできそうなトートバッグは、ビジネスシーンやフォーマルシーンにも重宝しそう。タブレットや長財布を収納できる、程よい大きさも魅力的。

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i